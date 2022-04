Ředitelství silnic a dálnic získalo stavební povolení pro dálnici D35 z Janova do Opatovce

Další z úseků dálnice D35 má stavební povolení. Ředitelství silnic a dálnic ho získalo na část z Janova do Opatovce na Svitavsku. Povolení stavba získala od ministerstva dopravy už před měsícem, teď ale teprve dokument nabyl právní moci. Svitavy 13:40 28. dubna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Nově otevřená část dálnice D35 | Foto: Josef Ženatý | Zdroj: Český rozhlas

Pokud půjde všechno bez větších komplikací, tak samotné práce na stavbě dálničního úseku by mohly začít příští rok na jaře. Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) se ještě musí vypořádat s některými majetkoprávními záležitostmi a ve druhé polovině roku plánuje vypsat výběrové řízení na zhotovitele.

Na vyznačené trase už je ale na některých místech vidět čilý ruch. Před víc než měsícem totiž začal záchranný archeologický průzkum, který by měl trvat do dubna 2023, pak by mohla začít stavba samotné dálnice.

Úsek bude měřit skoro 12 kilometrů a víceméně kopíruje trasu současné silnice I/35, několikrát ji i překonává. Tato část dálnice má začínat pár kilometrů za Litomyšlí u obce Janov a končit skoro ve Svitavách u Opatovce, náklady by měly být kolem 4,5 miliardy korun.

V plánu jsou také dva ekodukty – tedy jakési mosty určené pro přechod zvěře. Jinak ŘSD počítá se stavbou sedmi mostů, jednou mimoúrovňovou křižovatkou u Svitav a také s postavením 4444 metrů protihlukových zdí.

Podle webu ŘSD by se měl v roce 2024 začít stavět navazující úsek Opatovec – Staré Město, což je část, která odvede dopravu z Moravské Třebové. Hotové by měly být oba v roce 2026. Pokud se to povede, bude najednou hotových skoro 30 kilometrů D35 od Janova až po Staré Město.

ŘSD plánuje uvádět do provozu vždy dva úseky najednou. Trasa Časy – Ostrov bude hotová letos, ale pak: Ostrov – Vysoké Mýto a Vysoké Mýto – Džbánov v roce 2026, Džbánov – Litomyšl a Litomyšl – Janov v roce 2027, pak dva zmíněné úseky opět v roce 2026. Zbývat bude část ze Starého Města do Mohelnice, u které je předpoklad dokončení v roce 2028.