Desítky stížností na hlučnou dálnici. Ředitelství silnic nechá na nové D35 změřit hluk, překročení neočekává

Obyvatelé obcí kolem nového úseku dálnice D35 z Časů do Ostrova na Pardubicku si stěžují na hluk. Na úřady už kvůli tomu přišly desítky stížností. Ředitelství silnic a dálnic proto nechá na sedmi místech provést mimořádná měření, jestli hluk nepřekračuje zákonem stanovené limity. „Upřímně zcela nepředpokládáme, že by limity překročené byly," myslí si Stanislav Král z pardubické pobočky ředitelství. Časy (Pardubicko) 7:28 5. dubna 2023

V Dolní Rovni jsou první domy pár set metrů od dálnice. „První stížnost přišla hned druhý den ráno po otevření dálnice. Písemně těch stížností mám desítky, jsou od občanů, kteří bydlí nejblíž, i od těch, kteří bydlí dál. Problém s vnímáním hluku určitě je,“ říká starosta Dolní Rovně Miloš Horák (KDU-ČSL), zároveň ale uznává, že dálnice obci ulehčila a odklonila z ní tranzitní dopravu.

Podobnou zkušenost mají i v některých částech nedalekých Dašic, intenzita hluku hodně závisí na počasí. „Pokud je po dešti nebo se změní vítr, tak je to znatelné a ten hluk je slyšet, i když doma máte zavřená okna,“ říká místostarosta Lubomír Vlček (Pro rozvoj Dašic). „Nejvíc stížností máme z místní části Prachovice. Tam končí protihluková stěna a je tam podle nás koridor, kudy se ten hluk nese. Ozývají se už i lidé z Dašic,“ vyjmenovává.

Před začátkem stavby dálnice byla zpracovaná hluková studie, podle které by limity překročené být neměly. Akreditovaná firma bude měření provádět v následujících měsících celkem na sedmi místech. Konkrétně jde o obce: Časy, Lány u Dašic, Dašice, Prachovice, Dolní Roveň, Čeradice a Uhersko.

Provoz ještě zhoustne

„Chtěli bychom, aby měření proběhlo v nejbližších měsících, to znamená v dubnu a květnu tak, abychom byli schopni ještě do doby dokončení stavby, kdyby náhodou něco nevyšlo, provést nějaká další opatření, případně měření na podzim zopakovat,“ říká Stanislav Král z pardubické pobočky Ředitelství silnic a dálnic.

„Před začátkem stavby byly zpracované hlukové studie, což jsou matematické modely, které pracují s šířením hluku. Upřímně zcela nepředpokládáme, že by limity překročené byly, ale kdyby se to stalo, musíme samozřejmě přijmout taková opatření, abychom ten hluk dostali pod hlukové limity. Ta opatření jsou: rozšíření protihlukových stěn, valy a podobně,“ dodává Král.

Doprava na novém úseku Časy - Ostrov pravděpodobně časem zhoustne | Foto: Martin Veselý | Zdroj: MAFRA / Profimedia

Provoz na nové D35 navíc zatím není tak silný, jak se předpokládá, že v budoucnu bude. Předpokládá se provoz až 30 tisíc vozidel denně. Aktuálně je to zhruba polovina, ale přesná čísla k dispozici nejsou. I proto okolní obce chtějí, aby byla protihluková opatření co nejúčinnější.

„Je to stavba na desítky let, padesát, možná víc. Doprava zhoustne v čase, situace se nebude lepšit, ta se bude spíš horšit. Tady na setkání bylo řečeno, že na hluk si člověk zvykne. To je sice pravda, ale WHO (Světová zdravotnická organizace, pozn. red.) varuje před dlouhodobým působením hluku, protože má negativní zdravotní účinky,“ dodává starosta Dolní Rovně Miloš Horák.

Pokud měření ukáže, že hluk limity přesahuje, bude muset Ředitelství silnic a dálnic protihluková opatření posílit.