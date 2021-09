Komplikace na dálnicích. Nehoda uzavřela úsek dálnice D7, provoz na D48 je plně obnoven

Kvůli nehodě u Hnojníku na Frýdecko-Místecku byla na více než tři hodiny obousměrně uzavřena dálnice D48 mezi exity 62 Tošanovice a 70 Žukov. Po 10.00 byl provoz plně obnoven. Komplikace způsobil náraz osobního auta do svodidel. Vyplývá to z informací Národního dopravního informačního centra (NDIC) a na webu dopravní policie. Uzavřená je i dálnice D7 u Nezabylic na Chomutovsku, a to kvůli převrácenému kamionu. Frýdek-Místek / Chomutov 7:28 17. 9. 2021 (Aktualizováno: 10:30 17. 9. 2021) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Dálnici D48 u Hnojníku na Frýdeckomístecku uzavřena nehoda osobního auta (ilustrační foto) | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Dálnice D48 byla kvůli nehodě na kilometru 61,7 uzavřena krátce před 6.00. Auto narazilo do svodidel v místě zúžení.

Policejní mluvčí Karolína Bělunková řekla, že v místě se zhruba hodinu po sobě staly dvě prakticky totožné nehody. Osobní auto v úseku, kde je kvůli stavebním pracím zúžení, narazilo do zábradlí, odrazilo se zpět do vozovky a zablokovalo provoz. Ve druhém případě vůz ještě narazil do dalšího, stojícího auta. Při nehodách nebyl nikdo vážněji zraněn.

Převrácený kamion

Dálnice D7 u Nezabylic na Chomutovsku je kvůli převrácenému kamionu uzavřená. Odtahová služba vozidlo vyprošťuje. Policie dopravu odklání u žatecké křižovatky na silnici číslo 607, na dálnici se mohou řidiči opět vrátit přes exit u Hrušovan. Nikdo nebyl zraněn.

„Kamion sjel ze zatím nezjišťené příčiny do příkopu,“ uvedla policejní mluvčí Miroslava Glogovská. Komunikace bude znovu průjezdná zhruba v 10.00.

Hasiči kamion ráno zajistili stabilizačními tyčemi a zlikvidovali uniklý olej. Krajský mluvčí hasičů Lukáš Marvan to uvedl na twitteru.

