Dálnice D7 u Brandýska na Kladensku je uzavřená kvůli bourání mostu. Otevřít se má v neděli ráno

Dálnice D7 je u Brandýska na Kladensku uzavřená kvůli bourání mostu, který vede přes dálnici. Řidiči mohou úsek objet přes Smečno a dálnici D6, řekl mluvčí Ředitelství silnic a dálnic Jan Rýdl. Uzavírka má skončit v neděli v 9.00. Nemáme hlášeny žádné dopravní komplikace, řekl v sobotu po 19.00 policejní mluvčí Zdeněk Chalupa. Praha 20:05 6. června 2020 Nový most by měl být hotový do 18. listopadu (ilustrační foto) | Zdroj: Profimedia

Provoz na dálnici byl v sobotu odpoledne omezen, uzavírka začala podle plánu, tedy v 19.00. Objízdná trasa vede ve směru od Prahy po silnici I/61 na Kladno, dále po dálnici D6 a silnici II/236 na Smečno.

V opačném směru od Chomutova mohou řidiči úsek objíždět po silnici II/236 a dálnici D6. Uzavřený je úsek mezi sjezdem na Knovíz a na Stehelčeves.

Most musejí stavbaři zdemolovat kvůli špatnému technickému stavu, vede po něm silnice třetí třídy spojující Brandýsek a Knovíz.

Nový most by měl být hotový do 18. listopadu. Jde o investici Středočeského kraje, který za něj zaplatí přes 30 milionů korun, využije ale peníze z evropských dotací.