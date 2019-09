Oranžové sloupky, které mohou zachránit život. Z SOS hlásek u dálnic se dá dovolat na tísňové linky

Může se to stát každému: na dálnici se vám rozbije auto nebo se vybouráte. Většina lidí v takovém případě okamžitě vezme mobil a volá na policii. Jenže co když se vám mobil zrovna vybil nebo se vám při nehodě rozbil? I v takovém případě existuje řešení. Kolem českých dálnic je asi 1200 takzvaných SOS hlásek – oranžových sloupků, ze kterých se dá volat na tísňovou linku. Za poslední rok je použily stovky lidí. Praha 8:22 1. září 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít SOS hláska na dálnici D8 | Zdroj: ceskedalnice.cz

„Přistoupíme ke sloupku, uchopíme sluchátko a už samotným zvednutím sluchátka dochází ke kontaktování operátora,“ popisuje pro Radiožurnál SOS hlásku mluvčí Ředitelství silnic a dálnic Jan Rýdl.

Hovory z hlásek jsou přepojeny na různé tísňové linky. Odněkud se dovoláte na číslo 112, odněkud na operační středisko hasičů nebo policie. Vždy ale platí, že operátor ví, odkud mu voláte.

„Stačí jenom říct, jaký druh problému je třeba řešit. Není třeba operátorovi sdělovat, z jakého kilometru, z jakého místa či z jakého směru volám, protože to se z té konkrétní hlásky automaticky odesílá,“ doplňuje Rýdl.

Podle hasičů a policistů po rozšíření mobilů ubylo řidičů, kteří hlásky používají. Přesto z nich za poslední rok na tísňové linky volalo přes tisíc lidí – přibližně tři denně. Většinou jde o starší řidiče nebo o cizince.

Hlásky často používají také lidé po vážnějších nehodách, říká mluvčí Ústředního automotoklubu Igor Sirota:

„Při havárii nebo při čemkoliv se může stát, že si mobil rozbijete, ztratíte ho, bude někde bůhví kde. Kdežto jestliže tam je hláska, tak máte šanci přivolat pomoc, i když nemáte mobil.“

Jen tak nezmizí

Ředitelství silnic a dálnic rušení hlásek zatím neplánuje. Nejdříve by se totiž musel změnit zákon o pozemních komunikacích, který státu nařizuje, aby hlásky provozoval. Proti jejich případnému odstraňování by byli taky policisté – systém by totiž fungoval i v případě výpadku mobilního signálu.

„V případě možných výpadků se mohou stát jediným možným kanálem pro předávání potřebných informací,“ vysvětluje mluvčí jihomoravské policie Bohumil Malášek.

Pokud řidič chce hlásku použít, měl by – pokud je to možné – zastavit přímo u ní. Pokud to možné není, měl by zůstat v klidu a myslet na to, aby dodržel základní pravidla, říká Sirota:

„Vevnitř si natáhnu vestu, abych byl dobře vidět. Teprve po několikerém ověření si, že můžu vystoupit, že mě někdo nesmete, teprve vystoupím a jdu za svodidla.“

Doplňuje také, že lidé, kteří u sebe nemají mobil, by se nikdy neměli pokoušet na dálnici zastavovat jiná auta, aby si od jejich řidičů telefon půjčili. Hrozí, že by je někdo mohl srazit. Neměli by taky přebíhat dálnici, ale měli by jít k nejbližší hlásce vpravo ve směru jízdy. Cestu k ní vždy ukazuje šipka vedle symbolu telefonu na každém žlutém dálničním kilometrovníku.