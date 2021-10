,Bezvýchodná situace.` Kamiony nemají parkovací místa. Je jich potřeba o dva tisíce víc, tvrdí Česmad

Musí dodržovat povinné přestávky, přesto nemají řidiči kamionů v Česku často kde zaparkovat. Na nedostatek odstavných míst pro nákladní auta v okolí českých dálnic si dlouhodobě stěžuje sdružení autodopravců Česmad Bohemia. Teď je pro kamiony v zemi přes 3 tisíce stání. Podle Česmadu to ale ani zdaleka nestačí. Odstavná parkoviště jsou často přeplněná a řidiči, kteří musí dodržet pauzu v řízení, často parkují tam, kde to není dovoleno. Praha 13:01 2. října 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Do budoucna mají na dálnici D1 vyrůst další tři parkoviště pro kamiony. Víc by jich mělo být i podél D5 a D8 (ilustrační foto) | Zdroj: Profimedia

Ředitelství silnic a dálnic odhaduje, že Českem projede každý den průměrně 50 tisíc kamionů. K dispozici mají aktuálně přes tři tisíce parkovacích míst. Podle sdružení autodopravců Česmad Bohemia by jich ale bylo potřeba ještě o dva tisíce víc.

Sdružení už v minulosti vyzvalo stát, aby podpořil stavbu soukromých areálů pro parkování kamionů, říká mluvčí Martin Felix.

„Jsou to parkoviště, která jsou placená pro řidiče kamionu. Jsou také bezpečná, takže investice do toho se vyplatí jak řidičům, tak provozovatelům,“ vysvětluje Felix.

Ředitelství silnic a dálnic ale od návrhu ustoupilo. Zdůvodnilo to nevolí přilehlých obcí, které se podle silničářů obávají vyššího hluku a nárůstu kriminality. Do čtyř let chce ale Ředitelství silnic a dálnic zvýšit počet těchto parkovacích míst kolem dálnic, a to na šest tisíc, upřesňuje mluvčí Jan Rýdl.

„Už v roce 2025, což není tak daleko, jak se může zdát, bude situace výrazně lepší, protože oproti dnešku přibyde kolem tří tisíc parkovacích míst a chybět bude statisticky 150 nevýznamných míst,“ dodává Rýdl.

Modernizace D1 nepomohla

Jenže podle Martina Felixe ze sdružení Česmad Bohemia silničáři s výstavbou stání pro kamiony zaspali. Situaci nezlepšila ani modernizace dálnice D1, tvrdí Felix.

„Ta nová parkovací místa nevznikla, protože když se tam projedete třeba v noci, tak vidíte, že všechny nájezdy jsou obsazené parkovacími kamiony a řidiči jsou prakticky v bezvýchodné situaci,“ popisuje Felix.

S tím ale mluvčí Ředitelství silnic a dálnic Jan Rýdl nesouhlasí.

„Rozšiřování odpočívek nebylo až na výjimky, a mezi ty výjimky patří například Humpolec nebo Devět křížů součástí modernizace D1. Tyto akce jsou realizovány a stavěny jako samostatné zakázky. V posledních letech na D1 to bylo rozšíření odpočívek Střechov, Humpolec nebo Studený,“ oponuje Rýdl.

Do budoucna mají na dálnici D1 vyrůst další tři parkoviště pro kamiony. Víc by jich mělo být i podél D5 a D8.