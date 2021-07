Na dálnici D1 mezi Mirošovice a Ostředek se vrátila auta. Skončila demolice mostu u Kaliště

„"Provoz byl obnoven v 19.46 oběma směry,“ uvedl mluvčí Ředitelství silnic a dálnic Jan Rýdl. Demolice mostu se podle něj uskutečnila prakticky bez komplikací a podle plánu.

Dálnice D1 byla od sobotního večera obousměrně uzavřena mezi 21. a 34. kilometrem. Auta jezdila odklonem. Pro osobní auta byla stanovena objížďka přes Benešov, Soběhrdy, Kozmice, nákladní auta měla objížďku delší. Ve směru na Prahu na ni najížděla už u Humpolce na 90. kilometru, dále jela po silnici I/19 na Tábor, dálnici D3, silnici I/3 a na D1 najela u Mirošovic. Někteří neukáznění řidiči kamionů se ale snažili využít objížďku stanovenou pro osobní vozy, kvůli čemuž ji ucpali a policie tak musela řešit dopravní komplikace. Kolony se na objížďce tvořily především v neděli, v pondělí byla situace klidnější. Hustší provoz byl ale například na silnici první třídy číslo 3.

Dvoudenní uzavírku dálnice doprovázela tragická nehoda, která se stala v neděli na 35. kilometru těsně před uzavírkou ve směru na Prahu. Zemřel při ní řidič kamionu. Střetly se dvě nákladní vozidla, jedno osobní auto a autobus. V úseku před sjezdem na objízdnou trasu se vytvořila kolona, řidič kamionu nedobrzdil a narazil do stojících vozidel. Záchranáři odvezli do nemocnic ke kontrole bez vážnějších zranění dvě děti a dva dospělé.

Stavbaři bourali most poblíž 24. kilometru u Kaliště. Během 48 hodin museli dělníci odstranit tři pole nosné konstrukce a zbourat spodní stavbu včetně základů obou opěr. Termín uzavírky byl vybraný do období, kdy je provoz zejména nákladní dopravy nižší. O nedělích a státních svátcích totiž platí v době od 13.00 do 22.00 zákaz jízdy nákladních vozidel nad 7,5 tuny.