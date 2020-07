Váhy na dálnicích zaznamenávají kamiony vezoucí tuny navíc. Řidiče ale nikdo nepokutuje

Trojice vysokorychlostních vah má na českých dálnicích kontrolovat přetížená auta. Jenže jak zjistil Radiožurnál, systémy u Brna, Plzně a Olomouce za asi třicet milionů korun nejsou ani po roce od první instalace zcela funkční. Města, která mají přestupky kontrolovat a vymáhat pokuty, nedostávají od ministerstva dopravy žádná data. Brno 18:32 29. července 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Silničáři trojici vah nainstalovali za asi 30 milionů korun, místa pro další váhy mají vytipovaná. | Foto: Anna Vavríková | Zdroj: Profimedia

Soustava kamer, senzorů a indukčních smyček stojí od letošního jara na dálnici D2 kousek od Brna. Dohromady tvoří vysokorychlostní váhu na asi sto metrech vozovky, kterou řidič ani nemusí postřehnout. Jenže technický bič na přetížené kamiony, které ničí silnice, nevynesl žádné pokuty, ze kterých se mají platit jejich stomilionové opravy.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Technologický bič na přetížené kamiony na českých dálnicích nefunguje. Jak zjistil Radiožurnál, trojice vah u Brna, Plzně a Olomouce sice zaznamenávají kamiony vezoucí tuny nákladu navíc, jenže řidiče nikdo nepokutuje.

„Nám došla jenom jedna pokusná várka dat, na které jsme zjistili, že to umíme zpracovat celkem bez problému, ale problém je v tom, že nám ministerstvo neumí dopravit data a těch dat je poměrně dost, takže to nejde rozumně poslat přes datovou schránku,“ potvrzuje pro Český rozhlas Brno starosta Židlochovic Jan Vitula z TOP 09, kde úředníci dostali vybíraní pokut na starost.

Stejný problém je i na dálnicích D35 a D5. Tam váhy stojí od loňska. Ani olomoucký magistrát, ani odbor dopravy v Nýřanech u Plzně ale žádné údaje ke kontrole nedostal.

Problém s datovou schránkou

„Momentálně totiž není dořešený hlavně způsob předávání (a ukládání) příliš objemných dat s dokumentací k příslušnému přestupku ze strany ŘSD tak, aby nedošlo k zahlcení datové schránky a úložišť příslušné obce s rozšířenou působností. Zároveň se proto ve spolupráci s ŘSD prověřují možnosti pro vytvoření speciální aplikace k využití alespoň částečného automatizovaného zpracování tohoto typu přestupků,“ dokládá mluvčí Olomouce Radka Štědrá.

Příznivější podmínky pro řidiče i přísnější kontroly. Europarlament přijal nová pravidla pro autodopravce Číst článek

Židlochovice se obrátily dopisem na ministra dopravy a navrhly možné řešení přes systém ministerstva vnitra. Verdikt neznají. Ministerstvo dopravy trvá na tom, že takzvané vážní lístky s údaji o hmotnosti a fotodokumentací musí posílat datovou schránkou, které by poté ale byly zahlcené. Případů je totiž mnoho, jak vyplývá z dosavadního ověřovacího provozu vah.

„Vysokorychlostní vážení na dálnicích máme instalováno celkem na třech místech, tato zařízení jsou funkční a s platnou certifikací. Počet detekovaných přetížených souprav je místo od místa různé, záleží třeba i na dni v týdnu. Ale každé z instalovaných vážení detekuje desítky a v jednom případě až stovky přetížení denně,“ vypočítává mluvčí Ředitelství silnic a dálnic Jan Rýdl.

Pokuty za stamiliony korun

Silničáři trojici vah nainstalovali za asi 30 milionů korun, místa pro další váhy mají vytipovaná. Na přetížená auta mezitím dohlíží celníci nebo policie. Jen ta jihomoravská od začátku června zkontrolovala 393 aut a ve 235 předem vytipovaných případech byla překročená maximální hmotnost.

„Na pokutách zaplatili řidiči na místě téměř dva miliony korun, citelné sankce čekají i dopravní firmy ve správním řízení. Třeba v pondělí (20.7. pozn. red.) policisté narazili na 4 hříšníky, kterým uložili kauce v celkové výši 118 tisíc korun a pokuty ve výši 30 tisíc korun,“ upřesňuje krajský policejní mluvčí Pavel Šváb.

Na zabezpečení menších tratí nejsou prostředky. Řídíme se prioritami, říká Konopáč ze Správy železnic Číst článek

Hrubým výpočtem tak z nevybraných pokut z vysokorychlostních vah státu unikly až stamiliony korun, za které by bylo možné postavit nebo modernizovat několik kilometrů dálnic.

„Jsme si vědomi toho, že datové schránky mají své omezení, neboť do jedné datové zprávy lze nahrát pouze data pro asi tři podněty, což by znamenalo zahlcení datové schránky obce. Pracujeme spolu s ŘSD na odstranění procesních překážek bránících efektivního provozu vysokorychlostních vah. Problém lze řešit třeba zřízením nové datové schránky určené přímo pro tyto podněty, nebo datovou zprávou zasílat soupis podnětů a přílohy pak posílat jinou cestou,“ připouští problémy a nastiňuje možné řešení mluvčí ministerstva dopravy František Jemelka. Kdy bude chyba vyřešená, neuvedl.

Trestají se jen české firmy

Nejde ovšem jen o systém přenosu dat. Města a hlavně sdružení nákladních dopravců ČESMAD Bohemia dlouhodobě upozorňují na to, že systém bude trestat jenom české firmy.

„Pokud to totiž někdo chce zautomatizovat jako třeba u rychlostních radarů, tak to dopadá opět jen na tuzemské dopravce. Protože tady neumíme zjistit totožnost těch vozidel. U překročení rychlosti se pokuty do zahraniční zasílají, ale tady ne, protože z evropského systému neumějí zjistit, kdo je majitelem vozidla. Je to systém, který vyloženě znevýhodňuje naše dopravce, protože je zaměřen pouze na ně a nechává na zahraničních, aby si tu dělali, co chtěli,“ ohrazuje se mluvčí českých dopravců Martin Felix.



Že jde často o zahraniční řidiče, dokládá i již zmíněný případ z jižní Moravy z minulého týdne.

Senát vrátil sněmovně návrh na rychlejší výstavbu dálnic, předlohu kritizoval jako špatně připravenou Číst článek

„Muž pracující pro slovenského dopravce převážel klády a byl přetížen o šest tun. Smutným rekordem dne se ale stal běloruský řidič pracující pro firmu sídlící v Polsku. Policisté si nemohli nevšimnout speciálně upravené korby, na které byly dodatečně zvýšené bočnice. Vozidlo bylo plně naloženo. Hmotnost nákladního vozu včetně nákladu činila alarmujících 46,5 tuny místo maximálně přípustných 32 tun. Řidič dle svého vyjádření pracoval na rekonstrukci dálnice, ze které odvážel suť,“ přiblížil detaily kontroly policejní mluvčí Šváb.



I proto města o náročnou kontrolu vážních lístků příliš nestojí. Z pokuty, pokud ji vůbec dokážou vybrat, navíc dostanou 15 procent, zbytek jde státu jako majiteli silnice (40 %) a příslušným krajům (45 %).

„Část těch náklaďáků ze zahraničí nebudeme umět vůbec pokutovat, protože neexistuje evropský systém, který by to umožňoval. Mohlo by to snad nějak jít přes ministerstvo dopravy, ale tohle zatím nevíme,“ připomíná židlochovický starosta Jan Vitula.



Nejde o první potíže, které vážící systém doprovází. Před rokem upozornil Nejvyšší kontrolní úřad, že celý ministerský projekt má velké zpoždění. Původně ho resort měl spustit už v roce 2016. Některé kraje to stihly na svých silnicích mnohem dřív a do konce roku 2018 jich dokázaly zprovoznit pět. Jednu třeba ve Velkém Meziříčí na Vysočině.