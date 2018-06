Začínají prázdninové zákazy pro kamiony. Řidiči si ale stěžují, že chybí místa na parkování

V Česku chybí podle různých studií až 2000 parkovacích míst pro kamiony. Situace se pro řidiče podle dopravců ještě zkomplikuje po 1. červenci, kdy se na letní prázdniny rozšíří zákaz víkendových jízd pro kamiony. Řekl to mluvčí sdružení dopravců Česmad Bohemia Martin Felix. V současnosti je v Česku vyhrazeno pro kamiony zhruba 4300 parkovacích ploch. Stát plánuje v příštích letech stavbu stovky dalších míst. Praha 14:35 29. června 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Předjíždění kamionů, dálnice D1 | Foto: Milan Kopecký | Zdroj: Český rozhlas

Podle sdružení je parkování na českých dálnicích dlouhodobým problémem. Statistiky mýtného systému ukazují, že se na dálnicích v České republice týdně pohybuje v průměru kolem 50 000 kamionů. Velká část z nich však nemá při povinných pauzách, kde parkovat.

Českem křižuje na 50 tisíc kamionů týdně. Volná odpočívadla jim má ukázat nová navigace Číst článek

Problémy se ještě zvýrazní v létě, kdy se rozšíří zákaz jízd. Zatímco během roku nesmí kamiony na silnice pouze v neděli odpoledne, o letních prázdninách ani v sobotu a pátek.

Kvůli prázdninovému rozšíření zákazu jízd jsou řidiči podle Felixe vystaveni dilematu, zda zaparkovat na nebezpečném místě s hrozbou pokuty, nebo pokračovat v jízdě a porušit daný zákaz. „Stát tvrdě vyžaduje plnění pravidel pro práci a odpočinek řidičů, ale neumožňuje těmto pravidlům dostát,“ uvedl Felix.

Podle něj by stát proto měl uvažovat aspoň o zrušení zákazu pátečních jízd. Argumentoval přitom Rakouskem nebo Německem, kde platí jen víkendové omezení. „Naším cílem přece není, aby nám tady parkovalo půl Evropy, ale aby naší tranzitní zemí co nejrychleji projeli,“ řekl.

Výstavba nových míst

Nové kapacity pro parkování řeší Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD), které chce v následujících letech postupně rozšiřovat odstavné plochy o stovky míst, ať už úpravou stávajících prostor kolem čerpacích stanic, obnovením v současnosti nepoužívaných odpočívadel, nebo přípravou zcela nových míst pro odstavování nákladních aut.

Konec kamionů v Praze se blíží. Magistrát schválil dokumentaci pro jejich omezení Číst článek

Aktuálně mají silničáři dokončenou studii na doplnění odpočívadel na stávajících i připravovaných dálnicích. Na jejím základě by pak měli pokračovat s přípravou rozšiřování odstavných míst pro kamiony o několik stovek v příštích několika letech.

Letos silničáři počítají se zahájením prací na vytvoření zhruba 60 míst na plzeňské dálnici D5 u Šlovic, stavět by se mělo začít v závěru roku. Příští rok by měla začít výstavba dalších 153 míst, přičemž většina z nich by měla být u nevytíženější dálnice D1.

Silničáři vedle toho připravují nový systém pro sledování a hlášení volných kapacit na stávajících parkovištích, díky kterému by řidiči v předstihu věděli, kde jsou volná místa, podle toho si přizpůsobili plán cesty. V současnosti podle ŘSD totiž zůstává část míst i přes jejich nedostatek neobsazena, protože řidiči se nechtějí zdržovat hledáním volných míst.

Výstavbu nových odpočívadel podporují i dopravci. Podle Felixe však záměry na vybudování nových odstavných ploch komplikují aktivisté a obce, kteří se obávají zhoršení dopravní a bezpečnostní situace v okolí odpočívadel.

Zákaz jízd pro kamiony se každoročně rozšiřuje o letních prázdninách od 1. července do 31. srpna. Omezení platí pro nákladní auta nad 7,5 tuny a nad 3,5 tuny s připojeným přípojným vozidlem v pátek od 17.00 do 21.00 a v sobotu od 07.00 do 13.00. V neděli a o svátcích nesmí na silnice v době od 13.00 do 22.00.