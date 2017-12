Sedm bodů, pokuta, ale i zákaz řízení. Do protisměru na dálnici letos vjelo téměř 300 řidičů

Že je prakticky nemožné najet na dálnici v protisměru? Ze statistik vyplývá, že se to podaří asi tak jednomu řidiči denně. Letos policisté odhalili už skoro 300 takových případů. Za celý loňský rok jich bylo asi o 100 víc. Následky mohou být tragické, když se auta k sobě blíží rychlostí v součtu až 260 kilometrů za hodinu, tak moc času na reakci nezbývá. Praha 17:14 3. prosince 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Další úseky českých dálnic budou nově bez poplatku (ilustrační foto) | Foto: Milan Kopecký | Zdroj: Český rozhlas

Jeden z posledních případů se stal v noci na pátek. Asi osmdesátiletý řidiči jel v protisměru po dálnici D8 u Prahy.

„Policejní hlídky následně našly vozidlo havarované na úrovni s Kosteleckou ulicí, kde se čelně střetlo s jiným vozidlem. Policisté z pohotovostní motorizované jednotky, kteří přijeli na místo, museli u jednoho z vozidel rozbít okno, aby se do něj mohli dostat a vyprostit řidiče,“ řekl Radiožurnálu mluvčí pražské policie Jan Daněk.

Řidič, který na dálnici najel špatným směrem, nehodu nepřežil.

Letos už vjelo na dálnici skoro 300 řidičů v protisměru.

Podle dopravního experta z Ústředního automoto klubu Igora Siroty si člověk vůbec nemusí uvědomit, že jede v protisměru.

„Až do setkání s prvním autem, které jede v protisměru a i tam může zaváhat, že on jede špatně, to je první moment. A druhý, že tedy najel špatně a teď že je potřeba vydržet a někde sjet,“ popisuje Sirota. Jiní si můžou splést cestu, protože jsou pod vlivem návykové látky.

Na auto v protisměru většinou policii upozorní ostatní řidiči. Jeden takový nedávno volal z dálnice D1 i na call centrum Zelené vlny. „Na 161. kilometru D1 jedu směrem na Prahu, ale všiml jsem si, že směrem na Brno jede auto v protisměru,“ popsal řidič.

Odhalit auto dokážou také kamery na mýtných branách. Ty dají informaci do policejního systému, že tudy někdo projel ve špatném směru. Policie pak část dálnice uzavře.

„To znamená, dálniční hlídky zastavují provoz, kontrolují daný úsek a v případě, že se potvrdí, že vozidlo opravdu jede v protisměru, hlídka kontaktuje řidiče, následně vozidlo otočí a teprve potom je provoz obnoven. V některých případech je využívána i letecká podpora,“ vysvětluje Tomáš Lerch.

Pokud nevíte, jestli na dálnici najíždíte správně, tak policie doporučuje řídit se podle dopravních značek. Dalším poznávacím znamením je třeba připojovací pruh, do kterého musíte vjet po každé, když najíždíte na dálnici. Pokud si i přesto spletete směr, tak co nejrychleji zastavte u krajnice a informujte policii na lince 158. Řidičům za tento přestupek hrozí až desetitisícová pokuta, zákaz řízení až na jeden rok a přičtení sedmi trestných bodů.