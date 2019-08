V Česku chybí na tisíc kilometrů základní dálniční sítě, říká nový šéf silničářů Mátl

Nový šéf Ředitelství silnic a dálnic Radek Mátl si vysloužil pochvalu premiéra Babiše za to, že na jeho pokyn bleskově odložil rekonstrukci části přetížené dálnice D1. Jak rozhodnutí vzniklo? A v čem ŘSD spatřuje největší brzdy dostavby významných dopravních staveb? Na to se ptal Tomáš Pancíř v pořadu Dvacet minut Radiožurnálu. Dvacet minut Radiožurnálu Praha 19:50 7. srpna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít „Měli bychom postavit spojení mezi krajskými městy. Dnes vede doprava přes Prahu, což zde komplikuje situaci,“ říká Mátl. | Zdroj: čt24

V problematickém úseku dálnice D1 projede denně sto tisíc vozidel. Rozhodnutí odložit omezení úseku proběhlo v diskusi s Ministerstvem dopravy a dalšími odborníky. Nevzniklo prý na pokyn premiéra. „Nebylo šťastné, že rozhodnutí padlo teprve dvě hodiny před zahájením rekonstrukce, ale z Evropy jsme měli signály, že situace je kritická. Myslím, že jsme se rozhodli správně,“ konstatuje Radek Mátl.

Další omezení komplikuje dopravu v úseku mezi Prahou a Velkými Popovicemi. Tam proběhla uzavírka loni v létě i letos na jaře. „Je to úsek starý dvacet let, jeho stav už byl neudržitelný. Omezení jsme dlouhodobě odkládali, ale vozovka degraduje a dílčí opravy by stály víc peněz. Vysoutěžili jsme alespoň o třicet dní kratší termín, než byl v původní stavební dokumentaci.“

V Česku navíc podle něj chybí tisíc kilometrů základní dálniční sítě. „Měli bychom postavit spojení mezi krajskými městy. Dnes vede doprava přes Prahu, což zde komplikuje situaci.“ To představuje obrovské nároky na finance i kapacity stavebních firem. Časově prý není možné vše stihnout do roku 2030, o což usiloval bývalý ministr dopravy Ťok. Na některých úsecích se teprve stabilizuje trasa.

Obrovské množství stanovisek

Základním problémem dostavby dálničních tras je podle Mátla složitost procesů povolování staveb. „Je třeba získat obrovské množství stanovisek. Nepomáhá ani možnost odpůrců zablokovat stavbu. Je v pořádku, že se občané mohou odvolávat, ale když se jednou rozhodne na úrovni soudu, rozhodnutí by mělo platit,“ myslí si nový ředitel ŘSD.

Problém ale leží i v samotném Ředitelství silnic a dálnic. Bývalý ředitel Kremlík před svým odchodem avizoval jeho transformaci na obchodní společnost. „Chceme konkurovat soukromému sektoru. Zaměstnáváme odborníky, ale často jsou to srdcaři. Nejsme schopni je s tabulkovými platy udržet,“ uvedl Mátl.

Potíže působí také nestabilita financování dopravních staveb. „Je pak velmi těžké plánovat jednotlivé opravy a investiční akce,“ říká ředitel.