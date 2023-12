Bez kvalitní dopravní infrastruktury se neobejdeme. Příští rok otevřeme 118 kilometrů dálnic, říká Kupka

Česká dálniční sít je od pondělí o čtyři kilometry delší. Dopoledne silničáři otevřeli nový úsek dálnice D7 u Chlumčan u Loun. V příštím roce přitom ministr dopravy slibuje rekord v nově dokončených dálnicích. Otevřeno má být 118 kilometrů. Nejvíc z toho na dálnici D4, která propojí Prahu s Pískem. Hostem Radiožurnálu byl ministr dopravy, místopředseda ODS Martin Kupka. Rozhovor Praha 14:13 18. prosince 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Bez kvalitní dopravní infrastruktury se opravdu neobejdeme, říká ministr dopravy a místopředseda ODS Kupka | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Když začneme s prodlouženou dálnicí D7, tak tam stále zbývá dokončit čtyři úseky. Kdy bude hotová celá a opravdu kompletně propojí Prahu s Chomutovem?

Míříme k tomu, aby se tak podařilo opravdu někdy kolem roku 2028. My ale už v příštím roce chceme začít další dva důležité úseky, a to úsek mezi křižovatkou Slaný-západ a mezi Panenským Týncem.

Tam jsou celkem dva úseky a budeme dokonce usilovat o to, aby se podařilo v příštím roce začít i úsek u Slaného, tedy mezi křižovatkami u Knovíze a právě Slaný-západ. A tím by se opravdu podařilo dovést dálnici fakticky až za Louny a bude zbývat ten poslední úsek, a to je zkapacitnění obchvatu Postoloprt.



Už jsem říkal, že příští rok chcete otevřít 118 km nových dálnic. Víc než čtvrtina z toho, konkrétně 32 km, připadá na D4 mezi Prahou a Pískem. Tuto dálnici staví soukromé konzorcium v rámci projektu PPP (partnerství veřejného a soukromého sektoru). Máte aktuální informace, jestli všechno pokračuje podle plánu? Jestli opravdu soukromý investor všechno stíhá tak, jak předem slíbil?

My situaci sledujeme velmi podrobně, účastníme se kontrolních dnů tak, abychom dokázali opravdu vyhodnotit, jak stavba postupuje. A je nutné říct, že postupuje opravdu dobře a že ten harmonogram se daří plnit a ta stavba by tak na konci příštího roku mohla začít sloužit veřejnosti.

Vy říkáte mohla. To znamená, že nějaká pochybnost tam zůstává? Nějaké pootevřené vrátka si necháváte?

Víte, co všechno se děje na stavbách? Toto riziko vždycky hrozí. Ale já věřím, že tak jako se třeba i v případě dálnice D7 v pondělí podařilo dokonce termín zkrátit, tak, že tady v případě D4 termín opravdu naplníme a nedojde k žádnému zdržení. Zatím to vypadá velmi dobře.

Otevřít chcete příští rok také 28 kilometrů dálnice D3 v jižních Čechách. U této dálnice ale stále chybí spojení s Prahou, tedy úsek přes Středočeský kraj. Ten jste v minulosti řešil i z pozice náměstka středočeské hejtmanky. Jak to s ním vypadá? Začne se v dohledné době stavět v Posázaví?

Nás tam čeká projít ve výsledku úspěšně územním povolením stavby a následně stavebním povolením. I v letošním roce probíhala celá řada jednání a podařilo se zajistit další důležité části souhlasu se stavbou.

Co je ale pozitivní, tak Středočeskému kraji se podařilo před nedávnem dokončit stavbu severního obchvatu Jílového u Prahy a to už je součást celé stavby D3. Jílovému se významně ulevilo, protože do té doby tam motoristé projížděli fakticky portálem radnice na silnici druhé třídy s poměrně velkou dopravní zátěží.

Troufnu si tvrdit, že i toto jako konkrétní příklad ukazuje, jak moc celou D3 potřebujeme pro to, aby se opravdu podařilo lépe zajistit dostupnost jižních Čech a samozřejmě i našich jižních sousedů.

My bychom takto teď mohli konkrétně mluvit o D11 a o D6, o D52 nebo o D35 a nestačil by nám na to pořad. Já se proto zeptám celkově. K dokončení základní dálniční sítě v Česku stále chybí přes 600 kilometrů dálnic. Vy jste před rokem serveru Zdopravy.cz řekl, že chcete, aby základní síť byla dokončena do 10 let, to bylo tedy do roku 2032. Letos v říjnu šéf Ředitelství silnic a dálnic v rozhovoru pro web silnice-železnice mluvil už o roce 2033. Posouvá se tedy ten celkový termín?

Neposouvá. My jsme opravdu v letošním roce dali dohromady také jasný výhled, jaké všechny stavby bychom v desetiletém období měli zvládnout. A zároveň, což je podstatné, jsme k tomu začali chystat nezbytné finanční nástroje.

Upravili jsme také legislativu. Ta poslední prošla Poslaneckou sněmovnou i Senátem a dokonce i podpisem prezidenta v minulém týdnu. To je důležitá zpráva, protože to uvolňuje cestu k tomu, aby se všechny zbývající úseky dálnic podařilo včas zrealizovat.

A zmíním ten poslední důležitý bod, aby na to byly peníze. A k tomu budeme určitě využívat PPP projekty tak jako v případě zmíněné D4 a chceme si uvolnit ruce k novým finančním nástrojům.

Letos jsme využívali Evropskou investiční banku a její úvěr. Stejně tak budeme takový úvěr čerpat v příštím roce a spolu s Národní rozvojovou bankou hledáme další možnosti, jak spojit státní peníze, evropské peníze i peníze soukromé, například z penzijních fondů, tak, aby bylo jasné, že se tady opravdu daří všechny prostředky zapojit, aby česká ekonomika mohla dostat v příštích letech důležitý motivační impulz.

Bez kvalitní dopravní infrastruktury se opravdu neobejdeme. A to, že se i v letošním roce podařilo přes všechny ekonomické komplikace zajistit rekordní rozpočet pro dopravní stavby, je důležitá pozitivní zpráva.

Příští rok nejenom, že otevřeme 118 kilometrů nových dálnic, ale zároveň spustíme unikátní projekty dálniční infrastruktury. Vy jste zmiňoval D11, to je úsek při hranicích s Polskem.

Zároveň bychom chtěli spustit i důležitou část pražského okruhu a další celkem čtyři úseky D35, teda dálnice, která by do budoucna měla ulevit D1, která je opravdu dennodenně přetěžovaná.

Když jste mluvil o financích, vy jste se minulý týden sešel s guvernérem České národní banky Alešem Michlem. Mluvili jste o investicích do dopravní infrastruktury. Po jednání jste napsal na sociální síti, že jste mluvili o tom, jestli by nemohla Česká národní banka uvolnit devizové rezervy na financování výstavby dopravní infrastruktury. A že jste se dozvěděl, že to nejde, že Centrální banka nejprve musí vyrovnat ztráty z předchozích let. Znamená to tedy, že do budoucna to bude možné?

V okamžiku, kdyby se podařilo České národní bance v tomto směru vyrovnat ty předchozí ztráty, tak by pak opravdu mohla do národního rozpočtu přinášet svůj zisk a z něho by bylo možné například financovat i takové stavby, jako je D35 a další klíčové dálnice či vysokorychlostní trati, ale podmínkou je to, že bude mít možnost Národní banka pak vracet finanční prostředky, které získá na základě svých úspěchů.

V jistém slova smyslu by to fungovalo tak jako v některých velkých státech, ale ne třeba velkých územím, ale jako v Singapuru, kde se daří opravdu z toho, jakým způsobem hospodaří národní banka i jejich fond zároveň financovat důležité národní záměry, ale tam ještě nejsme. A tak, jak to kdysi jeden z ekonomů zmínil v pořadu Otázky Václava Moravce, tak to teď opravdu není možné využít.

Za kolik let by to mohlo být?

To budeme asi už hodně věštit z křišťálové koule. Ale tak v tom dalším vládním období. Ale to byla slova guvernéra, v tom dalším vládním období už by to nastat mohlo, pokud se i Česku jako státu bude dobře dařit, pokud se podaří snižovat inflaci a pokud nebudeme čelit dalším vážným ekonomickým hrozbám. To je důležitá podmínka i pro to, aby se dařilo všem občanům i národní bance i státnímu rozpočtu.

Na závěr ještě k jinému tématu. ČTK avizuje, že by se v pondělí v Bruselu měla odehrát závěrečná jednání mezi zástupci Evropské komise, členských států a Evropského parlamentu o konečné podobě emisní normy Euro 7. Vy jste se hodně angažoval ve vyjednávání té poslední podoby. Máte informace, jestli se aktuální jednání v tzv. trialogu chýlí k závěru a jestli se finální text blíží tomu, co jste dojednali s ministry dopravy jiných států, nebo spíš přísnější verzi, kterou prosazoval Evropský parlament a Evropská komise?

Poslední telefonické jednání jsme měli v neděli v 10 hodin večer spolu s Alexandrem Vondrou a také s našim stálým zastoupením v Bruselu. Věnujeme tomu opravdu velmi pečlivou pozornost, protože na tom záleží. Záleží na tom, aby si evropský automobilový průmysl udržel konkurenceschopnost a měl příležitost dohnat Asii.

A jak to vypadá?

Vypadá to dobře. Vypadá to tak, že bychom se měli dobrat ke kompromisu, který nebude omezovat možnosti evropských výrobců. Jedná se o posledních detailech, například o tom, jaké parametry by měly mít baterie do elektromobilů, tak aby opravdu i po třeba osmi letech životnosti pořád udržely svůj výkon. Zatím ta aktuální šetření z hlediska životnosti baterií jsou příznivá.

Tady norma Euro 7 přinese nějaký závazný limit a jde o to, aby byl opravdu realistický. O to se ještě povede debata v Bruselu, ale míří to k výsledku, který by měl být příznivý. A bude to, pokud to dopadne, velkým úspěchem české diplomacie a toho, že se v tomto případě podařilo získat na naši stranu velkou část evropských států.

Výsledek čekáte ještě v pondělí?

Měl by přijít ještě v pondělí z hlediska finálního jednání trialogu. Potom už proběhne jenom formální potvrzení na jednotlivých platformách, ale zpravidla je to tak, že pokud trialog skončí tím, že všechny strany v tomto směru potvrdí, že to schůdné je, tak by to mělo klapnout.