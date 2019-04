Majitel pozemku se odvolal proti vyvlastnění. Stavba dálnice D3 u Ševětína stojí

Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) nemůže dokončit 50 metrů dálnice D3 v úseku Ševětín-Borek. Majitel pozemku podal žalobu proti rozhodnutí krajského úřadu, který zamítl odvolání majitele proti vyvlastnění kvůli stavbě dálnice. Žalobu podal majitel pozemku ke Krajskému soudu v Českých Budějovicích, který rozhodne do 90 dní od podání žaloby. Informovala o tom mluvčí soudu Ivana Vobejdová. České Budějovice 13:40 4. dubna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít „Nemůžeme tam pustit techniku, pozemek není náš,“ vysvětluje ŘSD. (Ilustrační foto) | Foto: David Taneček | Zdroj: ČTK

Mluvčí ŘSD Jan Rýdl řekl, že platbu za vyvlastnění stát majiteli pozemku odeslal. Její výši mluvčí neuvedl. Podle informací ČTK šlo o částku přes půl milionu korun.

Zeman: Ťokovi je potřeba dát šanci, u šéfa Ředitelství silnic a dálnic nepřichází milosrdenství v úvahu Číst článek

ŘSD mohlo pozemek získat už v roce 2017, pochybilo ale, když za pozemek nezaplatilo včas. Úsek D3 Ševětín-Borek dlouhý 10,6 kilometru za 933,2 milionu Kč bez DPH má být hotový v březnu 2020. Staví ho firma Eurovia.

„Žalobu podal Jiří Zevl (majitel pozemku) 28. února 2019 na správní soud. Máme 90 dní na rozhodnutí. Teď je to ve fázi, kdy si soud vyžaduje správní spis od krajského úřadu, aby se to dalo prošetřit a projednat,“ řekla Vobejdová.

Majiteli pozemku, který se proti vyvlastnění odvolal ke krajskému úřadu v listopadu 2018, ŘSD peníze za vyvlastnění poslalo. Částku určil soudní znalec a potvrdil vyvlastňovací úřad. „Platbu jsme poslali přesně v termínu,“ řekl Rýdl. Na úseku Ševětín-Borek, který se staví od března 2017, vyvlastnil stát asi deset pozemků.

Silničáři nemohou stavět

ŘSD v dotčené části D3 zatím nestaví. „Nemůžeme tam pustit techniku, pozemek není náš. Je to pro nás (žaloba) situace komplikující, ale při pružném rozhodnutí soudu je tady velmi dobrá šance to stavebně zvládnout a zprovoznit vcelku,“ řekl Rýdl.

Silničáři požádají o vyvlastnění pozemků kvůli stavbě D3 u Tábora. Majitelé nepřijali odškodné Číst článek

Na konci března začalo ŘSD stavět část dálnice D3 Hodějovice-Třebonín. Úsek dlouhý 12,5 kilometru bude součástí obchvatu Českých Budějovic. Cena s DPH je sedm miliard korun, staví ho italsko-slovenské sdružení firem Salini Impregilo a Doprastav. Stavba by měla být hotova v létě 2022. Tuto část obchvatu chce ŘSD zprovoznit zároveň s druhou, 7,2 kilometru dlouhou částí Úsilné-Staré Hodějovice. Úsek za 5,28 miliardy Kč začne stavět sdružení Hochtief, Colas, M-Silnice v půli dubna. Úsek zahrnuje téměř kilometr dlouhý tunel.

Zatím poslední jihočeský úsek D3 Veselí nad Lužnicí-Bošilec dlouhý 5,1 kilometru otevřelo ŘSD v říjnu 2017. Na něj navazuje část Bošilec-Ševětín dlouhá 8,1 kilometru, která bude stát 1,2 miliardy a první řidiči by po ní měli jet v červnu 2019. Jihočeská část dálnice D3 by měla být k hranicím s Rakouskem dokončena do roku 2024, uvedlo ŘSD loni. Ve stejném roce by se měla začít stavět D3 ve středních Čechách.