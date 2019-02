Ministerstvo chce urychlit označování dálničních nájezdů. Do protisměru ročně vjede přes 300 řidičů

Ministerstvo dopravy chce mít do měsíce hotový seznam problematických dálničních nájezdů. Na začátku jara před nimi umístí speciální dopravní značky. Resort se na tom dohodl na sobotní schůzce s policií a Ředitelstvím silnic a dálnic. Umístění značek nařídil ministr dopravy už loni v létě. Jednání chtějí všechny zúčastněné strany nyní urychlit. V posledních dvou dnech řidiči dvakrát omylem najeli na dálnici ve špatném směru a způsobili nehodu. Praha 20:32 15. 2. 2019 (Aktualizováno: 21:43 15. 2. 2019) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Podobné speciální dopravní značky fungují v Německu, Rakousku nebo na Slovensku | Foto: HansLinde, Ministerstvo dopravy | Zdroj: koláž iRozhlas.cz/Pixabay.com/mdcr.cz

„Máme jako ministerstvo zájem na tom, aby se urychlil proces řešení těch nejrizikovějších nájezdů, kde právě i v těch posledních dnech došlo k vážným nehodám s těžkými následky na zdraví a životech, tak abychom měli nějaké řešení, které je rychlejší a mohli bychom tam dostat právě to zvýrazněné značení,“ řekl Radiožurnálu vedoucí týmu Bezpečnosti silničního provozu (BESIP) Tomáš Neřold.

Řidička na D10 vjela do protisměru a způsobila dvě nehody. Dálnice byla ve směru na Liberec uzavřená Číst článek

Podobné speciální dopravní značky fungují v Německu, Rakousku nebo na Slovensku. O jejich výrobu a instalaci se v České republice postará Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD), které nyní čeká na pokyn o počtu a umístění značek, aby je mohlo nechat vyrobit.

„Jakmile bude jasné, jaké značky, a kde přesně mají být osazené, tak mi je obratem vyrobíme a dáme je samozřejmě na místo,“ řekl Radiožurnálu mluvčí ŘSD Jan Rýdl.

Podle šéfa dopravní policie Tomáše Lercha už policie kritická místa vytipovala a jejich seznam odevzdala na ministerstvo dopravy. „Policie ČR předala tento seznam míst, zejména nájezdů na dálniční síť na ministerstvo dopravy,“ řekl Lerch Radiožurnálu.

Jedno auto denně

Ročně najede špatně na dálnici více než 300 řidičů, průměrně se tak skoro každý den ocitne v protisměru jedno auto.

K poslednímu případu došlo v pátek ráno, kdy na dálnici D10 u Mladé Boleslavi vjela do protisměru řidička. Způsobila tím dvě nehody.

K vážné havárili došlo ve čtvrtek na dálnici D5, kde se 83letý muž po několika kilometrech jízdy ve špatném směru srazil s jiným vozidlem. Senior v pátek zemřel v plzeňské fakultní nemocnici.

Pokud už se řidič ocitne v protisměru, rozhodně by se podle BESIP neměl otáčet. Pokud je to bezpečné, měl by zastavit na levé krajnici, případně co nejblíže středovému pásu. Poté by měl zapnout varovné blinkry, v reflexní vestě utéct za svodidla a zavolat na linku 158.