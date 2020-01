Na zakázce k dálničním známkám měl dodavatel zisk 66 procent, upozorňuje Bláha z HlídačStátu.cz

Zakázka za 400 milionů na elektronické dálniční známky stála funkci ministra dopravy Vladimíra Kremlíka (za ANO). Premiér Andrej Babiš (ANO) pak chce podat trestní oznámení. Že se zakázkou není něco v pořádku přitom bylo podle zakladatele projektu HlídačStátu.cz Michala Bláhy jasné už na podzim. Tehdy Státní fond dopravní infrastruktury rozhodl, že bude v utajovaném režimu. Interview Plus Praha 17:26 24. ledna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Dálniční známky. | Foto: David Taneček | Zdroj: ČTK

„Systém stál na Slovensku přibližně třetinu, v Rakousku je za asi 80 % ceny toho našeho. Pokaždé je ale jinak rozsáhlý,“ upozorňuje Bláha s tím, že tato zakázka vzbuzuje pochybnosti i vzhledem k funkcím, které měla mít.

Podnikatel v informačních technologiích Tomáš Vondráček vyzval k uspořádání veřejného hackathonu, ve kterém by programátoři vytvořili e-shop na prodej elektronických dálničních známek úplně zdarma.

Podle Bláhy to není reálné, systém přeci jen musí garantovat funkčnost a dodržovat pravidla kybernetické bezpečnosti, a to stojí peníze. „Je to reakce na přemrštěnou cenu. Chtějí ukázat, že některé jeho části by šly udělat přes víkend a zadarmo,“ vysvětluje.

Státní fond nechal zakázku posoudit znalcem, který dospěl k závěru, že dodavatelův zisk tvoří 66 % ceny.

Kontrola státu

„Tato selhání se opakují stále dokola. Problém je systémový. Stát neumí soutěžit velké zakázky, nemá na to dostatečné know-how. Je závislý na dodavatelích a z toho pak plynou i podobné excesy,“ míní Bláha.

Zákon o zadávání veřejných zakázek z roku 2016 pak logicky považuje za zastaralý. Řada věcí ani nejde dělat digitálně. Úředníci nemají zkušenosti s IT zakázkami, navíc postrádají i dostatečně silné týmy právníků.

Problémem našich veřejných zakázek je i tzv. vendor lock. Jde o závislost na jednom dodavateli v momentě, kdy mu stát ponechá vlastnictví patentů nebo know-how.

Například na Generálním finančním ředitelství existuje jakýsi systém ADIS. Teprve loni stát, po téměř 30 letech, domluvil s firmou IBM, že na něj získá licence plus zdrojové kódy. Stát to ale bude 800 milionů korun, přičemž ředitelství už za něj utratilo desítky miliard.

„Každý z nás rozumí nějakému oboru. Stačí, když máte pár tisíc lidí, kteří stát ve svém oboru kontrolují. Veřejná kontrola a transparentnost je pak základní podmínka boje s korupcí.“ Michal Bláha

„Policie a soudy tady navíc rozhodují velmi formalisticky, podle toho, jestli se podaří prokázat úmysl. Pokud (úředníci) řeknou, že o tom nevěděli, tak k trestnímu stíhání ani nedojde. A velmi často to bývá pravda – spousta lidí nemá dostatečné znalosti. Ani v tom nemusí být zlý záměr nebo úplatek.“

Za velký problém považuje příliš komplikovaný legislativní systém: „V legislativě je neuvěřitelný guláš. Když jsem začal externě pracovat pro stát, tak mi jeden dlouholetý úředník řekl, že každý den poruší nějaký zákon nebo předpis,“ dodává Bláha.

