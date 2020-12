Proč ‚spadl‘ web na dálniční známky? K chybě došlo na naší straně, raději jsme to vypnuli, říká Opatrný

Prodej elektronických dálničních známek provázejí od spuštění problémy. Už během úterý postihl systém výpadek, i po obnovení provozu si ale uživatelé stěžují například na nefungující registraci, problémy s ověřením SPZ nebo na rozhozenou mobilní verzi. Jak uvedl pro server iROZHLAS.cz mluvčí společnosti Cendis Martin Opatrný, většina chyb by měla být odstraněna během čtvrtka. Výpadek podle něj způsobila chyba na straně firmy, přiznal v rozhovoru. Praha 12:24 3. prosince 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Úterní spuštění prodeje elektronických dálničních známek doprovázel úplný výpadek systému, spousta chyb stále nezmizela | Foto: Václav Štefan | Zdroj: Český rozhlas

Pochyby o chodu webu a e-shopu na dálniční známky, které na základě veřejné zakázky v hodnotě přes 300 milionů korun připravila státní firma Cendis (Centrum dopravních informačních systémů Ministerstva dopravy), nezmírnila ani úterní tisková konference, na níž vystoupil ministr dopravy Karel Havlíček (za ANO) a ředitel Cendisu Jan Paroubek. Oba sice chod webu demonstrovali, následně ale doplnili, že systém postihl výpadek a veřejnosti zatím z bezpečnostních důvodů přístupný není.

Zahájení prodeje elektronických dálničních známek provázel kolaps systému. Trval téměř celý den Číst článek

„Systém jsme nastartovali, předvedli jsme, že je funkční a je to tak, že ho brzy zpřístupníme i široké veřejnosti. Máme dostatečnou časovou rezervu. Při takto velkých systémech chceme být raději na straně bezpečnosti, systém bude totiž vystaven hackerským útokům. Lidé mají měsíc, aby si známku pořídili a to proběhne bez problému,“ uvedl Havlíček.

Následovala kritika ze strany uživatelů sociálních sítích, objevila se také řada ironizujících komentářů, že web není profesionálně připravený. Na komplikacíce, které spuštění webu doprovází, se redakce zeptala mluvčího společnosti Cendis:

Reakce ministra dopravy Havlíčka na výpadek webu vzbudila vlnu kritiky především kvůli formě komunikace ohledně celého projektu. Použil byste stejná slova jako on? Proběhla podle vás komunikace ze strany ministerstva korektně?

Řídili jsme se tím, co jsme věděli a co jsme v danou chvíli mohli říct. Ráno ještě nebyly informace o tom, jestli se jedná o hackerský útok nebo jde o jinou chybu. Postupovali jsme podle toho, jaké informace jsme během dne získávali.

Vysvětlil byste tedy komplikace během spuštění stejně jako ministr dopravy?

Vyjádření pana ministra komentovat nechci.

Jak byste celkově zhodnotil komunikaci s resortem, a to i během samotného vývoje systému?

Krizová komunikace je vždy náročná a probíhá za minima času a informací. Věřím, že jsme udělali, co jsme mohli.

Policie odložila kauzu elektronických dálničních známek, kvůli níž skončil ve funkci ministr Kremlík Číst článek

Vysvětlení příčin výpadku se bezprostředně po spuštění webu často lišila a byla nejasná. Co za ním nakonec stálo?

Byly to technické problémy. Bohužel na naší straně, v systému. Podařilo se nám je během dne odstranit.

Uživatelé stále poukazují na mnoho komplikací, které zatím nezmizely – ať už problémy s registrací, rozhození mobilní verze webu, nebo nefungující ověření SPZ. Jak dlouho bude ještě trvat optimalizace portálu a oprava chyb?

Tyto chyby jsou způsobené tím, že se musel web 1. prosince vypnout. Tím, že došlo k problémům s opakovanými přechody mezi testovacím a ostrým provozem, se musela opravovat optimalizace, na čemž nyní všichni pracujeme. Ostatní nedostatky by se měly vyladit během čtvrtečního dne.

Jak dlouho trval testovací režim a s jakými potížemi jste během něj počítali?

Web jsme intenzivně jsme testovali přibližně měsíc. Probíhaly především bezpečnostní a zátěžové zkoušky. Vzhledem k tomu, že nevykazovaly žádné chyby, tak jsme systém překlopili do ostrého provozu a došlo k nákupu několika známek, ať už z naší strany nebo ze strany veřejnosti. Pak jsme ale odhalili chyby zásadnějšího charakteru a museli jsme web vypnout, abychom je odstranili a mohli systém znovu spustit.

Už jede https://t.co/kMVdEFuSUO, takže:

- nefunguje ověření SPZ

- na mobilu plno chyb (texty mimo tlačítka, rozhození zobrazení atd.)

- bez zaškrtnutého souhlasu nevaliduje (nezobrazí chybu)

- pamatuje si zaškrtnutí souhlasu

- zvětšení písma rozhodí design

- atd.

Hezké… pic.twitter.com/oCwnoC7Qyp — Martin Jurica (@maestrosill) December 1, 2020

Bezpečnost systému

Nebojíte se, že technické problémy a výpadek webu odhalily také zranitelná místa a nedostatky v bezpečnosti? Jak je připraveno zabezpečení webu proti kybernetickým hrozbám?

Zabezpečení je naprosto v pořádku. Byli jsme kritizování například kvůli tomu, že je web vytvářený na nástroji WordPress, což je open source publikační systém - WordPress sice používáme, ale pouze jako statický generátor obsahu. Generujeme tedy nějaká data, ale ta poté překlápíme do vlastního systému na vlastním serveru.

Systém jako takový je bezpečný, stejně jako e-shop, a veřejnost se nemusí obávat, že by mělo dojít k úniku či ztrátě dat. Příprava i realizace systému navíc probíhala pod dohledem Národní agentury pro komunikační a informační technologie.

Havlíček: Nebeský není krizový manažer, proto končí v čele Českých drah. Nahradit by ho mohl šéf ČD Cargo Číst článek

Právě na to mířila další kritika - tedy na ochranu citlivých informací a nebezpečí jejich úniku. Zneužívání dat, včetně SPZ, se tedy nebojíte?

Takové nebezpečí není a to z několika důvodů. Web je dobře zabezpečený, WordPress je jen v pozadí a s tímhle nepracuje. Zadávání SPZ není vázané s osobními údaji a na práci s nimi dohlíží několik techniků. Pokud by se vyskytly nějaké chyby, budou okamžitě reagovat.

Kritika technických chyb je tedy podle vás neoprávněná? Přeci jen, mnohé komplikace a chyby stále nezmizely a funkčnost webu ještě rozhodně není stoprocentní.

Problémy během spuštění byla chyba na naší straně, za to jsme se omluvili. Ale co se týká bezpečnosti, lidé se podle mě nemusí ničeho obávat. Web je z tohoto pohledu v pořádku.

Nebezpečí, že web znovu postihnou komplikace či dokonce výpadek, ale jistě existuje i dál. Nakolik jste na takové scénáře připraveni?

V případě zásadních problémů máme i zálohy ve dvou datových centrech. Systém je bezpečný a udělali jsme vše pro to, aby k hackerským útokům nedocházelo. Na druhou stranu, jakýkoliv systém je prolomitelný a je to jen otázka času a peněz.

S jakým vytížením se web první dny potýká? Je to z vaší strany zvládnutelný tlak?

Byl tam velký nával, za první den si lidé koupili 2398 e-známek a web navštívilo přes 97 000 lidí. Proběhly ale i zátěžové testy a počítáme s tím, že v průběhu ledna bude tlak ještě větší. Vzhledem k tomu, že jsme web testovali na dvojnásobnou kapacitu předpokládaného maxima, systém by neměl mít další významné výpadky.