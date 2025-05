Brněnský krajský soud v úterý předběžným opatřením zakázal ČEZu uzavřít s korejskou KHNP, která zvítězila v soutěži o dostavbu Jaderné elektrárny Dukovany. Soud tak vyhověl stížnosti francouzské EDF, která výsledek tendru napadla a neuspěla v něm. „To, že si neúspěšný uchazeč bude stěžovat, se dalo očekávat,“ říká pro Český rozhlas Plus Jaroslav Míl, bývalý vládní zmocněnec pro jadernou energetiku a dnes minoritní akcionář společnosti ČEZ. Rozhovor Brno 19:48 6. května 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jaderná elektrárna Dukovany (ilustrační foto) | Foto: Michal Malý | Zdroj: Český rozhlas

Jak reagujete na to, že soud zablokoval podpis smlouvy na dostavbu Dukovan?

Argumenty, které soud uvádí, jsou víceméně formálního rázu, protože vážná újma a negativní důsledky hrozí každému neúspěšnému dodavateli jakékoliv soutěže. To znamená, že bychom museli soudně přezkoumávat každé rozhodnutí jakéhokoli výběrového řízení v této zemi, což je nereálné.

Dalo se čekat, že si neúspěšný uchazeč bude stěžovat. My tomu ale nahráli, říká Míl k dostavbě Dukovan

To, že si neúspěšný uchazeč bude stěžovat, se dalo očekávat, protože takto si bude stěžovat každý neúspěšný uchazeč. On z principu nemůže přiznat, že jeho nabídka byla horší, protože manažeři, kteří za to zodpovídali, by pochopitelně měli nemalý problém ve své vlastní domovské firmě.

Ale to důležité je, že jsme tomu nahráli. A to je to, co mi vadí nejvíce. ČEZ mohl tendr organizovat tak, aby podpis kontraktu byl, jak byl plánovaný harmonogram, v srpnu 2023. V pesimistickém scénáři vývoje harmonogramu nejpozději v červnu 2024.

My jsme to posunuli. Není pravdou, co říká Karel Havlíček, že se spěchalo, nespěchalo se. Všechno se naopak protahovalo a vytvořil se prostor pro stížnosti i formálního rázu, protože v mezičase se udělalo nemálo dalších chyb, které vedly k tomu, že si Francouzi našli nějaký, ať už reálný, nebo formální argument.

Chyba vlády Andreje Babiše

Takže podle vás odpovědnost za vzniklou situaci má vláda, která tady byla ještě před nástupem Fialovy vlády, to znamená vláda Andreje Babiše?

Za výběrové řízení zodpovídá investor, to znamená ne vláda. Ale zpoždění nastalo v momentě, kdy byl vybrán vítěz, bohužel velmi pozdě, a to díky chybnému kroku typu bezpečnostní dotazník, což byla jednoznačně chyba minulé vlády. Nemluvě o tom, že nebyl využit k tomu, k čemu sloužil.

Ale druhá chyba byla v tom, že jsme začali lavírovat. Z jednoho bloku se udělal tendr na dva bloky, pak se řeklo, že se mají předložit nabídky na čtyři bloky. Potom se rozhodovalo, jak se to bude financovat, co kdo bude dělat, jak to bude dělat.

A když už to bylo domluveno a byl připraven kontrakt k podpisu, což mimochodem, a to teď lehce odbočím, ale lidé by to vědět měli, součástí poptávkové dokumentace byla smlouva na jadernou elektrárnu a smlouva na jaderné palivo. To znamená, nabízející pouze uvažoval a zmiňoval odchylky od kontraktů.

Ty se projednávaly v průběhu výběrového řízení, to znamená po oznámení toho, že KHNP vyhrálo, a to zcela jednoznačně, tak vlastně nebyl důvod k tomu, abychom čekali tak dlouho na podpis kontraktu. Ten měl být podepsán nejpozději do dvou měsíců, a to skutečně nejpozději.

Nebyl důvod to protahovat. A neskutečně absurdní důvod, který se vymyslel, byla účast českých firem. V tomto stavu tendru to byly jenom mediální tanečky, které trvaly přes 6 měsíců a ničemu nepomohly.

Lobbistický tlak

Je odpovědnost podle vašeho názoru na současné vládě, když mluvíte o lavírování a když mluvíte i o diskusích o zapojení českého průmyslu, které celou věc podle vás zdržely?

Chyba vlády byla v tom, že podlehla lobbistickému tlaku. Když jsem včera (v pondělí pozn. red.) v televizi viděl vyjadřování některých lidí po tripartitě, že měly být podepsané konkrétní smlouvy s českými dodavateli, tak mnoho lidí reálně neví, o čem mluví, protože konkrétní smlouvy s konkrétním plnění a předmětem plnění můžete uzavírat, až když máte dodělaný projekt, a to je na základě stavebního povolení. To bude ještě pár let trvat.

Ale v době, kdy byla možnost zapojit český průmysl, to byl rok 2021, kdy už byl udělán bezpečnostní dotazník, měl stát možnost v rámci bezpečnostních důvodů říct: tyto subdodávky těchto technologií budou dělat firmy na území České republiky, a to nejen v době výstavby, ale především z důvodu servisu a údržby v dalších šedesáti, osmdesáti letech. To všechno se udělat mohlo.

Každý z nabízejících by byl povinen to zapracovat do svých nabídek a potom by nemohla být diskuse o nějaké další jiné účasti českého průmyslu. Nemluvě o tom, že KHNP jako jediná ze třech nabízejících měla největší nabídku účasti českého průmyslu díky tomu, že sekundár byl od Škodovky.

‚Absolutní iluze‘

Dobře, teď si stěžujete na to, co se mohlo stát a nestalo stran zapojení českého průmyslu do dostavby Dukovan v roce 2021. Není pochopitelné, že potom současná vláda hledala jiné cesty, jak zapojit český průmysl?

Já si nestěžuji, jenom konstatuji, jsem dalek tomu si stěžovat. Ale hledala, ale vy je nemůžete najít, protože děláte tendr podle zákona o zadávání veřejných zakázek. To znamená úvaha o tom, že poté vláda vstoupí do nějakého jednání, je absolutní iluzí.

To je porušení soutěžních pravidel. To bychom museli mít kontrakt postavený na jednání mezi vládami a na základě mezivládních dohod. Ale to by znamenalo, že Francouzi se nemohou zúčastnit, protože jako země Evropské unie s ní nemůžeme udělat mezivládní dohodu. To je prostě jasný a neměnný fakt.

Takže ze všech těchto hledisek tendr měl správný postup. Ale protahování, prodlužování, zdržování vytvořilo prostor k formálním stížnostem. Už proto, že jsme vymýšleli dva bloky, čtyři bloky a pak se dělala smlouva na dva bloky.

To znamená, vždycky se najde někdo, kdo najde nějakou formální argumentaci a soud k tomu bohužel pro investora zjevně přihlédl. A co bude dál, to je velká otázka, protože očekávat větší rychlost českých soudů se zrovna nedá.

Pokud se nepletu, tak tím hlavním argumentem, který zaznívá ze strany francouzské EDF, je, že jihokorejská KHNP podle francouzské firmy porušila nařízení o zahraničních subvencích?

To je argument, který EDF bude velmi těžko dokládat, protože v případě EDF je financování firmy velmi komplikované. Firma několikrát žádala o pomoc francouzskou vládu a žádala o pomoc i britskou vládu, protože její finanční kondice není nejlepší.

To, jestli subvence Korejci mají nebo nemají, bude velmi obtížné dokazovat, protože jim ještě nikdo nic nezaplatil a nevyplatil. A to, že někdo dá nižší cenu na nabídku, není důvod k tomu, aby byl vyřazen. To není reálné. EDF měla možnost nabídku vylepšit, udělat ji ve všech parametrech lepší a to se nestalo ani v jednom z parametrů, které výběrové řízení hodnotilo.