Další fakultní nemocnice je bez šéfa. Na Vinohradech řeší neplatné smlouvy za desítky milionů
- Ředitel Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Jan Votava v pátek ráno rezignoval na svou funkci. Radiožurnálu to potvrdil ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09, ve sněmovních volbách kandiduje za Spolu). „Přijal jsem rezignaci ředitele FN Královské Vinohrady, který tak učinil z osobních důvodů,“ uvedl ministr.
- Votavově konci, jak zjistil Radiožurnál, ale předcházela manažerská pochybení. Jedním z těch nejzásadnějších je nezákonné (ne)zveřejňování smluv v registru.
- Vinohradská nemocnice se snaží neplatné smlouvy za desítky milionů korun nahradit novými dohodami s dodavateli.
- Podle informací redakce kontroloři z ministerstva objevili i další manažerská selhání.
V dubnu letošního roku, jak zjistil Radiožurnál, přišel na ministerstvo zdravotnictví anonymní dopis nadepsaný „Zmanipulovaná výběrka ve FNKV Praha 10“. Pisatelé – podle anonymu trojice pracovníků ředitelství nemocnice – v něm upozorňovali mimo jiné na podezřelé zadávání veřejných zakázek.
Ještě ten měsíc se na Vinohrady vydali ministerští kontroloři. Kvůli informacím z anonymního udání a také tomu, že v únoru praskla korupční bublina kolem šéfa Motola Miloslava Ludvíka, dostali od vedení resortu za úkol celkovou kontrolu vinohradské nemocnice: měli projít smlouvy, zakázky či odměny.
Neplatné smlouvy
Zatím zjistili, že má nemocnice problémy mimo jiné se zveřejňováním uzavřených smluv. Nakupovala léky, přístroje nebo zdravotnický materiál a řešila rekonstrukci, například klimatizaci, omítky či nové čerpadlo, smlouvy k tomu ale zveřejňovala v rozporu se zákonem. Některé obsahovaly chyby, velká část z nich se v registru neobjevila ani po třech měsících od uzavření. To znamená, že jsou smlouvy celkem za desítky milionů automaticky neplatné.
Kvůli tomu se nemocnice bezdůvodně obohatila o to, co jí firmy dodaly. A společnosti se na druhé straně bezdůvodně obohatily o vyplacené peníze. Tuhle situaci se teď nemocnice snaží narychlo řešit dohodami o vypořádání bezdůvodného obohacení.
Od začátku srpna jich uzavřela víc než 140 a nezveřejnění v nich vysvětluje „administrativním pochybením“. „Každá smluvní strana prohlašuje, že se neobohatila na úkor druhé smluvní strany a jednala v dobré víře,“ stojí ve smlouvách.
Nemocnice se zatím k pozdě zveřejněným smlouvám nevyjádřila. Na facebooku pouze sdílela vyjádření končícího ředitele Votavy: „Dnes jsem z osobních důvodů rezignoval na pozici ředitele Fakultní nemocnice Královské Vinohrady.“
Podle právníka Lukáše Krause z neziskové organizace Lobbio, která bojuje za větší transparentnost, je takový přístup těžko pochopitelný. „V průběhu několika let nemocnice opakovaně porušovala své zákonné povinnosti, opomíjela uveřejňovat četné desítky smluv a teprve v posledních dnech se tato pochybení snaží napravit desítkami dohod o vypořádání bezdůvodného obohacení. Nejsem si jistý, zda argumentace administrativním pochybením je v tomto případě dostačující,“ upozorňuje odborník.
A doplňuje, že by mělo „vedení nemocnice toto zarážející porušení zákonných povinností osvětlit“. „Zavání to přinejmenším manažerským selháním. V takovém rozsahu jsem se ještě s takovým opakujícím se porušením uveřejňovací povinnosti v registru nesetkal.“
Kvůli zmíněným manažerským selháním Votavovi hrozilo, že ho ministr zdravotnictví Vlastimil Válek odvolá, nakonec ale ředitel v pátek ráno sám rezignoval. „Přijal jsem rezignaci ředitele FN Královské Vinohrady, který tak učinil z osobních důvodů. Vedením nemocnice jsem dočasně pověřil ředitele odboru přímo řízených organizací MZD Jana Michálka, který ji povede do jmenování ředitele vzešlého z výběrového řízení,“ uvedl ministr pro Radiožurnál.
Nástup po Arenbergerovi
Kardiochirurg Votava pracuje ve vinohradské nemocnici od roku 1995, od dubna 2007 se stal náměstkem pro léčebnou péči a o patnáct let později ředitelem po konci Petra Arenbergera.
Po dvouměsíčním provizoriu ho do čela doporučila devítičlenná výběrová komise. „Chci, aby byly ve Fakultní nemocnici Královské Vinohrady nastaveny jasné řídicí struktury. Předpokládám, že pan ředitel provede revizi v managementu organizace a obklopí se spolupracovníky, kteří mu pomohou realizovat jeho úkoly,“ uvedl před jmenováním v tiskové zprávě ministr Válek.
Votava je už druhým ředitelem velké pražské fakultní nemocnice, který letos skončil. V roce 2023 hospodařila vinohradská nemocnice s náklady 7,60 a výnosy 7,96 miliardy korun, vykázala tak kladný hospodářský výsledek 355 milionů korun. V roce 2022 měla téměř 2900 zaměstnanců, z toho 525 lékařů. Počet hospitalizovaných se blížil 35 tisíc.
Razie v Motole
V únoru ministra Válek odvolal šéfa Motola Miloslava Ludvíka po policejní razii, kterou vyvrcholilo několikaleté vyšetřování podezření na korupci.
Ludvík a jeho náměstek Pavel Budinský se podle detektivů nechali uplácet od různých dodavatelů nemocnice, ať už zajišťovali stavební zakázky, úklidové služby, nebo pronájem bistra. Takhle získané peníze jim měl pomáhat prát vlivný advokát Miroslav Jansta.
V kauze policie stíhá 18 lidí, kteří čelí obvinění za úplatkářské trestné činy, dotační podvod, praní špinavých peněz nebo za poškození finančních zájmů Evropské unie. Hlavním podezřelým hrozí 12 let vězení.