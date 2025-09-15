Další haly v okolí Šikmého kostela? Hejtmanství chystá průmyslovou zónu téměř třikrát větší
Moravskoslezský kraj chce rozšířit plochu pro průmyslový park nedaleko slavného Šikmého kostela. Doteď měly haly pod taktovkou developera Panattoni vzniknout na necelých 100 hektarech a sídlit v nich měly firmy s vysokou přidanou hodnotou. Podle nových plánů bude ale průmyslový park téměř trojnásobný a kromě hi-tech průmyslu se počítá i se zpracováním druhotných surovin. Proto si na výstavbu stěžují nejen památkáři a spolky, ale i město Karviná.
„V rámci změny zásad územního rozvoje (ZÚR) byla v této lokalitě rozšířena plocha pro ekonomické aktivity, včetně možného umístění strategického podnikatelského parku,“ stojí v dokumentu, který server iROZHLAS.cz pročetl po jeho veřejném projednání na začátku září.
Jedná se o strategický průmyslový park, který v okolí bývalého dolu Barbora u Karviné připravuje developerská společnost Panattoni. Firma uvádí, že projekt počítá s pěti budovami, a odhaduje, že díky němu může vzniknout až 4500 pracovních míst.
Plánované rozšíření plochy pro potenciální průmyslový park z 97 na 274 hektarů, je podle Panattoni žádoucí. „Velikost projektu, pokud se ho podaří připravit, a kapacita technické infrastruktury představují unikátní příležitost pro investory, kteří hledají plochy nad sto hektarů,“ uvedl mluvčí společnosti Karel Taschner.
Stejný názor sdílí také moravskoslezské hejtmanství. „Rozšíření Strategického průmyslového parku z původní rozlohy asi 100 hektarů na rozlohu nad 250 hektarů zvyšuje atraktivitu této plochy pro strategické investory,“ uvedla tisková mluvčí Miroslava Chlebounová.
Třikrát větší
Projekt přitom narážel na protesty už v době své původní velikosti. Celý komplex se má totiž nacházet v těsné blízkosti slavného kostela svatého Petra z Alkantary – obecně známého jako „Šikmý kostel“. Proti stavbě v jeho okolí se tak jen doteď ohradilo na 160 lidí, spolků a institucí.
„Projekty tohoto typu v místních komunitách obvykle vyvolávají nesouhlasné postoje. Se všemi zúčastněnými stranami bude Moravskoslezský kraj jednat s cílem najít kompromis tak, abychom zajistili ekonomický rozvoj kraje a prosperitu občanů a přitom uchovali pro další generace to, co má kulturní a společenskou hodnotu,“ doplnila mluvčí Chlebounová.
Vzdálenost zamýšleného průmyslového parku od „Šikmého kostela“ je asi kilometr.
Jenže kraj se ve svých plánech na rozšíření nemusí potýkat jen s místními spolky. Nesouhlasné stanoviska k projektu sepsali také Národní památkový ústav (NPÚ) a Akademie věd ČR, podle kterých mají tovární haly stát v historicky cenné lokalitě – přesněji v místě, kde stála původní Karviná.
„V současné době se aktualizuje indikativní seznam UNESCO (národní předvýběr míst pro zápis - pozn. redakce) a řeší se, zda a jak by mohla být zaniklá Karviná do tohoto předvýběru zařazena v rámci industriálního dědictví ostravsko-karvinské aglomerace,“ vysvětluje Michal Zezula, ředitel územního pracoviště NPÚ v Ostravě.
S odkazem na památkáře zahájilo ministerstvo kultury řízení, jehož výsledkem může být prohlášení místa za krajinnou památkovou zónu.
Na památkáře se odvolává ve svých připomínkách k posouzení vlivu projektu na okolní krajinu ministerstvo životního prostředí. Podle resortu developer nepředložil ucelenou dokumentaci o dopadech stavby na území s historickým, kulturním a archeologickým významem.
„Dokumentaci je nutné zpracovat s ohledem na existenci bývalých táborů nucených prací v katastrálním území Karviná-Doly a navrhnout vhodný způsob zachování jejich piety,“ uvedl v červnu pro Radiožurnál ředitel resortního odboru výkonu státní správy Tomislav Střelec. Kromě toho po firmě požaduje podrobnější řešení nakládání s odpadními vodami, důsledné vyhodnocení krajinného rázu a návrhy opatření na zajištění bezpečnosti návštěvníků památek, zejména v souvislosti s předpokládaným nárůstem dopravy.
Jak nově zjistil server iROZHLAS.cz, ani po čtvrt roce developer tuto dokumentaci ministerstvu nedoplnil. Resort přitom už posoudil i možné dopady rozšíření zóny a stanovil „minimalizační opatření“, které omezí jeho dopady na životní prostředí.
„Ministerstvo k uvedené ploše uplatnilo nesouhlasné stanovisko pouze z hlediska zákona o ochraně zemědělského půdního fondu. Pořizovatel neodůvodnil záměry ekonomických aktivit podle ustanovení zákona o ochraně zemědělského půdního fondu,“ popsala ve vztahu k rozšíření průmyslové zóny dále okolo bývalého dolu Barbora mluvčí ministerstva životního prostředí Veronika Krejčí.
Nově i odpady
Rozšíření na téměř trojnásobek ale není jediná věc, která vede ke sporům se spolky a institucemi. Otázky vyvolává změna zásad územního rozvoje i v tom, k jakým ekonomickým aktivitám bude možné plochu využívat. Původně zde měl být umístěný průmysl se zaměřením na elektromobilitu, měl tak podle původních záměrů kraje poskytovat podporu zamýšlené gigafactory v nedaleké Dolní Lutyni.
Nově má být ale plocha využívána také k průmyslu zaměřenému na vodík a robotickou výrobu či pro výrobu komponentů pro obnovitelné zdroje a recyklaci druhotných surovin. „Úmysl zcela odporuje mnohokrát opakovaným tvrzením představitelů, že na území staré Karviné vznikne průmyslová zóna s přidanou hodnotu,“ zlobí se předsedkyně spolku Stará Karviná Tereza Ondruszová.
Výhrady má například i město Karviná. „Podali jsme námitku proti rozšíření přípustných činností o zpracování druhotných surovin a recyklátů,“ potvrdila mluvčí města Monika Danková s upozorněním, že ale záměrem města i nadále zůstává snaha přivést do okolí investory a nová pracovní místa.
Panattoni zdůrazňuje, že při výběru konkrétního nájemce v podnikatelském parku úzce spolupracuje s krajem a jeho agenturou MSID (Moravskoslezské investice a development). „Koncový nájemce bude vybrán tak, aby jeho činnost nemohla poškodit zájmy obcí a řešení bylo přijatelné pro všechny,“ slibuje Taschner.
„Nadále platí, že záměrem Moravskoslezského kraje je přivést na Karvinsko investory, kteří budou vytvářet technologie s vysokou přidanou hodnotou,“ sdělila mluvčí kraje Chlebounová. Současný návrh využití podle ní vznikl doslovným převzetím formulace ze zákona o liniových stavbách.
„Dialog s městem Karviná je součástí přípravy rozšíření zóny, přičemž cílem je nalézt konsenzus a respektovat místní zájmy,“ doplnila.