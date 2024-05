Další Milostivé léto se týká dluhů na zdravotním pojištění. ‚Problémy mají hlavně mladí,‘ říká Hůle

Poslanci by v úterý měli rozhodnout o další podobě oddlužovací akce Milostivé léto. Podle návrhu zákona by od letošního července do listopadu měli mít dlužníci mimořádnou možnost zažádat o odpuštění dluhů na penále za nezaplacené zdravotní pojištění. Zákon do sněmovny vrátili senátoři. Požadují, aby se úlevy vztahovaly na více osob.

Další verze akce Milostivé léto počítá s tím, že pokud lidé včas uhradí dlužné zdravotní pojistné, nebudou už muset platit penále a exekuční náklady. Podle jednoho z autorů zákona, poslance ANO Patrika Nachera, má jít o případy tzv. daňových exekucí. „Týká se to případů, kdy si dluhy zdravotní pojišťovny vymáhají samy, nikoliv exekucí prostřednictvím soukromého soudního exekutora,” uvedl Nacher.

Senát ale požaduje, aby se zákon týkal více typů exekucí než jedné, vysvětlil senátor klubu STAN Miroslav Plevný. „V této verzi došlo k tomu, že některých dlužníků by se akce netýkala jenom z toho důvodu, že zdravotní pojišťovny vymáhají základní dluh a jeho příslušenství v různých režimech,“ přiblížil Plevný.

Sněmovna může senátní změny přijmout nebo zákon schválit v původní verzi. Pak ho dostane k podpisu prezident.

My se vlastně bavíme o zásadně odlišných normách. To, co schválili poslanci, bylo v tak strašné podobě, že se od toho Člověk v tísni veřejně distancoval, protože s institutem Milostivého léta jsme natolik spojeni, že by to pro nás byla opravdu hanba. To, co udělali senátoři a jak to napravili, je naprosto zásadní posun. Ten jednoznačně podporujeme a moc prosíme poslankyně a poslance, aby ho podpořili, protože ve verzi Poslanecké sněmovny prostě „naletěli“ ministru Válkovi a ministerstvu zdravotnictví.

Ten hlavní rozdíl je v tom, že Všeobecná zdravotní pojišťovna vymáhá, já bych řekl, své pohledávky zmatečně. Není vůbec výjimkou, že vůči jednomu dlužníkovi vedou několik exekučních řízení, něco v daňové exekuci, něco v soudní exekuci a podobně. A tady byla podmínka odpuštění nastavena tak, že aby bylo Milostivé léto využitelné, musely by být dluh na pojistném a současně i dluh na penále v daňové exekuci. To je podmínka, která bude naplněna jenom u malé části případů. Vytváří to falešnou naději.

Nám už se lidé ozývají na naši help linku a my jim musíme říkat „omlouváme se, toto se na vás nevztahuje, protože například vaše dlužné pojistné je ještě u pojišťovny nebo je v soudní exekuci anebo opačně“. Je to strašně abstraktní a složité. My za to nemůžeme, ale bohužel ta situace taková je.

Takže v tuto chvíli spočívá ta základní změna v tom, že pokud by byla schválena senátní verze, tak by ve chvíli, kdy je zaplacen dluh na pojistném za zdravotní pojištění v jakékoliv fázi, ať už to je nesplacené, nevyměřené, v daňové exekuci nebo v soudní exekuci, bylo odpuštěno příslušné penále. S jedinou výjimkou – pokud už je přímo samotné penále v soudní exekuci, protože na to už se vztahovala Milostivá léta jedna a dva.

To znamená, že tato verze nepřináší šanci pro ty, kteří už mohli takové odpuštění dluhu využít v minulosti. Naopak dostanou šanci lidé, kteří jej dosud v minulosti využít nemohli. A také rozšiřuje okruh lidí, kteří budou moci akce využít.

Když tedy ten zákon nakonec poslanci schválí, řekněme tedy s těmi změnami ze Senátu, a prezident ho podepíše, jak si budou moci lidé zažádat o odpuštění dluhu?

To odpuštění samotné už pak vlastně bude jednoduché. Obecně u Všeobecné zdravotní pojišťovny díky tomu, kolik má poboček, je velmi jednoduché do jakékoliv pobočky zajít a tam zjistit, v jaké fázi a v jaké výši mám dluh na pojistném a dluh na penále, a potom už postupovat podle tohoto zákona a požádat o odpuštění dluhů.

Dluh na penále bývá obdobně velký jako dluh na pojištění. Tedy v průměru, může se to v některých případech pochopitelně lišit. To znamená, že pro některé lidi stále bude složité oddlužení dosáhnout, pokud ten dluh na pojistném budou vysoké desítky tisíc.

Nabízí se otázka, zda lidé, kteří mají tyto dluhy, mají dost peněz na zaplacení samotného dluhu a zda si na něj někde nepůjčí za vysoký úrok a nebudou tak vytloukat klín klínem, možná ještě horší klínem.

Ano, to bychom samozřejmě nedoporučovali, protože dluh na penále narůstá přece jenom pomaleji než u některých predátorských půjček. Na druhou stranu je Milostivé léto hodně postavené na solidaritě a i v minulosti tam, kde jsme asistovali, se na dlužníky velmi často skládali jiní lidé nebo jim pomohli příbuzní, protože viděli šanci a garanci, že když za ně zaplatí dluh na pojistném, bude zbytek odpuštěn.

Musíme si jenom uvědomit, že dluh na zdravotním pojištění často vzniká mladým lidem, kteří po ukončení docházky na střední školu, na vysokou školu, včas nenastoupí do zaměstnání nebo se nepřihlásí na úřad práce. V tu chvíli začne nabíhat dluh na pojistném, protože mladí lidé nejsou dostatečně informováni o svých povinnostech, které vyplývají z dospělosti. Proto tyto dluhy zasahují velice širokou část společnosti.