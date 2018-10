Foldyna nepožádá o vyslovení důvěry. Rozhodl se vyhovět předsedovi ČSSD

Jaroslav Foldyna nakonec nepožádal vedení sociálních demokratů o vyslovení důvěry. Zdůvodnil to výzvou předsedy ČSSD Jana Hamáčka, který tvrdil, že hlasovat by se mělo jen o něm. Foldyna po neúspěchu strany ve volbách ohlásil rezignaci, poté otočil s tím, že ho přesvědčili spolustraníci. Před sobotním jednáním širšího vedení ale překvapivě prohlásil, že požádá o vyslovení důvěry. To však už také neplatí. Hradec Králové 13:45 20. 10. 2018 (Aktualizováno: 14:48 20. 10. 2018) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kritici současného vedení ČSSD založili platformu Zachraňme ČSSD, Na snímku zleva jsou bývalý jihočeský hejtman Jiří Zimola, poslanec Ústeckého kraje Jaroslav Foldyna, poslanec za ČSSD Karel Šplíchal a bývalý jihomoravský hejtman Michal Hašek. | Foto: Michaela Říhová | Zdroj: ČTK

"Když to udělám já, udělají to další. Pan předseda nás požádal, abychom to nedělali," řekl novinářům Foldyna.

Jan Hamáček na jednání prohlásil, že si nepřeje, aby vedení ČSSD hlasovalo o důvěrách i ostatních členů nejužšího stranického vedení. „Je to o předsedovi, aby určil směr a získal pro něj důvěru. Mělo by to být jen o mně… Nemyslím, že je čas, abychom hlasovali o jednotlivých členech vedení, na to máme sjezd,“ řekl novinářům před zahájením zasedání ústředního výboru Hamáček.

Tomu se nechtěl podřídit Jiří Zimola. Ani o něm ale nakonec sociální demokraté nehlasovali. Tak jak si přál, se nakonec rozhodovalo jen o Janu Hamáčkovi. Od spolustraníků získal absolutní většinu.