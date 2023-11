Policie v případu úmrtí člena kutnohorské sekty obvinila šest lidí. Podíleli se na násilných rituálech

Středočeská kriminální policie obvinila šest lidí z okolí kutnohorského léčitele Richarda Š. Policie tak pokračuje v rozplétání úmrtí člena sekty Jiřího H. v lesích kolem hradu Český Šternberk, kterému předcházel bolestivý rituál. Serveru iROZHLAS.cz a Radiožurnálu to potvrdila policejní mluvčí Vlasta Suchánková. KUTNOHORSKÁ SEKTA Kutná Hora 15:29 28. listopadu 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Na hradě Český Šternberk došlo k úmrtí jednoho ze členů sekty | Zdroj: koláž iROZHLAS.cz

„Kriminalisté viní tyto osoby ze zločinu vydírání a přečinu neposkytnutí pomoci, za což jim mohou v případě pravomocného odsouzení hrozit tresty odnětí svobody v rozmezí od dvou do osmi let, respektive od osmi do šestnácti let,“ sdělila mluvčí policie Suchánková s tím, že mezi nově obviněnými jsou čtyři ženy a dva muži.

Trestné činnosti se měli členové sekty podle středočeské kriminálky dopustit v srpnu loňského roku, když vůdce Richard Š. vyslal Jiřího H. a další následovníky do lesů v okolí hradu Český Šternberk, aby se zúčastnil „očistného“ rituálu.

„Vzhledem k tomu, že usnesení o zahájení trestního stíhání pro tyto konkrétní trestné činy nebylo ještě doručeno všem procesním stranám, nelze v tuto chvíli poskytnout jakékoliv bližší informace,“ podotkla mluvčí.

Z dokumentů a výpovědí, které mají server iROZHLAS.cz a Radiožurnál k dispozici, vyplývá, že Jiří H. musel pobývat v lese nahý. Další členové sekty ho jezdili na místo kontrolovat. Jeden z nich Jiřího H. bil po dobu několika dní dřevěnou tyčí do oblasti hlavy, břicha a horních a dolních končetin.

Na příkaz Richarda Š. měl dojít Jiří H. k pokání a doznání pravdy o jeho vztahu se zubařkou Magdalenou. Vůdce kutnohorské sekty totiž v minulosti Magdalenu s Jiřím H. v rámci intrik uvnitř sekty sestěhoval a donutil je po nějakou dobu žít společně. Později si pak sám vybral Magdalenu jako svou partnerku.

Převoz v těžkém stavu

Během letních dní loňského roku, kdy se členové účastnili lesního rituálu, za nimi další stoupenci několikrát přijeli a nutili Jiřího H., aby se přiznal, jak jejich soužití probíhalo včetně intimních záležitostí.

Po několika dnech ale Jiří H. začal kolabovat, ostatní členové ho proto odnesli do jeho auta a vezli ho za guruem Richardem Š. Při příjezdu k plaveckému stadionu v Kutné Hoře ale přestal jevit známky života, teprve poté zavolali členové sekty záchrannou službu.

Součástí skupiny kontrolorů, kteří do lesů opakovaně jezdili, byl i František J. Na jednu z těchto inspekcí měl ostatní členy dovézt svojí dodávkou. Na domluvené místo setkání ale nedorazil. Neozýval se.

Až druhý den našli kriminalisté jeho tělo mezi obcemi Kozojedy a Truba, asi půl hodiny jízdy autem od Kutné Hory. Někteří členové sekty vypověděli, že spáchal sebevraždu. Mohl se podle nich obávat toho, že mu Richard nakáže, aby se do lesního rituálu také zapojil. Policie podle mluvčí Suchánkové tento případ nadále vyšetřuje.

Smrt vůdce Richarda

Necelé tři měsíce po rituálu přišel o život i vůdce společenství Richard Š. Zubařka Magdalena a důchodkyně Irena ho podle obžaloby po půlnoci na 4. října 2022 usmrtily v bytě v pražských Hájích. Obžaloba uvádí, že vystudovaná doktorka pedagogiky předtím zubařku utvrzovala v tom, že musí muži vyhovět v jeho přání zemřít.

Ženy se hájí tím, že postupovaly striktně na příkaz Richarda Š., kterého se bály a zároveň mu uvěřily, že jeho tělo po smrti zmizí, odejde „na druhý břeh“, jak jim několik let tvrdil.

U soudu vyšlo najevo, že zavražděný padesátiletý muž působil v Kutné Hoře jako samozvaný léčitel a guru. Shromáždil kolem sebe stoupence, kteří se řídili v osobním i pracovním životě jeho pokyny. Svědci vypovídali o tom, že je fyzicky i psychicky týral a zcela ovládal jejich životy.