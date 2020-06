,Další peníze nikdo neřeší.‘ Soud s Tejmlem z Energie pod kontrolou bude pokračovat v srpnu

Okresní soud v Hodoníně pokračoval výslechy svědků v projednávání obžaloby na bývalého ředitele obecně prospěšné společnosti Energie pod kontrolou Davida Tejmla. Společnost slibovala výhodnější nákup elektrické energie, zůstaly za ní ale jen pohledávky. Škodu údajně způsobila i firmě Amper Market, od které energii odebírala. Hodonín 16:05 23. června 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Energie pod kontrolou | Zdroj: Energie pod kontrolou

U soudu vypovídal i bývalý majitel Amper Marketu Jan Palaščák. „Vypadalo to jako poměrně dobrý projekt, který sdružuje obce, vypadalo to seriózně,“ uvedl. V roce 2015 se podle něj ale ukázalo, že jim společnost neuhradila pohledávky a postupem času se situace zhoršovala.

„Dostali jsme ujištění, že když nám nezaplatí v penězích, dostane se nám jejich majetku. Oni majetek ale převedli do jiné společnosti, to jsme nevěděli,“ řekl svědek. Firma Amper Market podle někdejšího majitele měla za to, že je jediným věřitelem, následně se však ukázalo, že poškozeny byly i stovky obcí.

Palaščák serveru iROZHLAS.cz řekl, že soud upozornil na skutečnost, že podle insolvenčního řízení se ztratilo 150 až 200 milionů. „V probíhajícím třestním řízení se ale řeší jen pasedát milionů, které někdo vybral z bankomatu,“ kritizuje.

„Je zvláštní, že nikdo neřeší, kam zmizely peníze, které putovaly po účtech. U výpisů, podle kterých se to dalo zjistit, chyběl řádek s adresáty, kterým šly peníze dál. Na to jsem jako svědek upozornil,“ řekl bývalý majitel Amper Marketu.

K soudu půjde i Vágner

Na příštím jednání, které je naplánované na 11. srpna, předvolá soud podle informací redakce jako svědka Lukáše Vágnera. Ten vlastní společně s Vítězslavem Fialou firmu Energie Pro, která na projekt Energie pod kontrolou navázala.

„Měli jsme zájem získat nějaký podíl na dodavateli tím, že jsme měli určitý objem smluv generovaných naší činností. To se ale ve výsledku přetavilo v to, že jsme se rozhodli hledat dodavatele, kterého bychom mohli koupit. A začít v podstatě pracovat sami pro sebe. Takže takto velmi zkráceně jsme se dostali ke společnosti Energie Pro, kterou jsme koupili společně s Lukášem Vágnerem,“ řekl Fiala v rozhovoru pro iROZHLAS.cz.

V úterý vypovídal ještě tehdejší obchodní zástupce společnosti Energie pod kontrolou, který měl na starosti Karlovarský kraj a část Plzeňského a se starosty obcí jako prostředník domlouval smlouvy na dodávání energií. Uvedl, že neví o tom, že by firma dodavatelům neplatila.

Podnikatelka, jejíž zaměstnankyně zpracovávaly účetnictví jedné z Tejmlových společností, uvedla, že účetní jen posoudí, zda jsou doklady v pořádku, pak je zpracují. Pokud v pořádku nejsou, vrátí je. Za právní čistotu dokladů podle ní klient ale odpovídá sám.

Firma Energie pod kontrolou obcím slibovala levný nákup elektřiny, vybrala zálohy, ale peníze z ní zmizely. Podle obžaloby je Tejml částečně převedl na jiné čtyři společnosti, které založil. Přes 400 věřitelů vyčíslilo pohledávky na více než 240 milionů, věc se řešila v rámci insolvenčního řízení.

Hodonínský soud řeší obžalobu na Tejmla kvůli poškození věřitele, kdy Energie pod kontrolou podle státního zastupitelství způsobila škodu za 38 milionů korun firmě Amper Market, která energie klientům společnosti dodávala. Druhá obžaloba Tejmla viní z maření insolvenčního řízení.