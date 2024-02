Další týden doma. Liberty Ostrava už podeváté odložila návrat zaměstnanců do ocelárny

V posledním únorovém týdnu bude podle odboráře Slaniny důležité, jak dopadne středeční soudní jednání o ochraně huti před věřiteli. Soud přehodnotí takzvané všeobecné moratorium.

„Já nevím, nakolik opravdu firma dokáže prokázat, že je solventní. Ale chci tomu věřit. Nedokážu si představit, kdybychom spadli do insolvence a někdo by tady nepomohl. V tu chvíli by to byl konec ocelářství na Ostravsku,“ obává se Slanina.

Aktuálně podle odborářů pracuje okolo 1600 zaměstnanců huti. Do práce chodí celou dobu jen lidé, kteří pracují na nezbytné údržbě, v lednu se k nim přidali i pracovníci z provozů výroby pásů a důlních výztuží, které se podařilo napojit na dodávky tepla od společnosti Veolia Energie.

Minulý týden firma zprovoznila svařovnu v rourovně. Kromě toho pracují, ale z domova, také zaměstnanci administrativy.