Další zpřísnění dohledu nad úschovami. Advokáti budou muset hlásit už samotný podpis smlouvy
Česká advokátní komora (ČAK) schválila nové povinnosti advokátů při poskytování úschov. Lidé po nich budou moci ještě před složením peněz žádat, aby úschovu nejprve nahlásili komoře. Doteď to advokáti dělali až po složení peněz. Podle předsedy ČAK Roberta Němce by se tak nejen mělo snížit riziko zpronevěry úschov, ale nový systém má bránit i zneužití peněz z garančního fondu, ze kterého se mají vyplácet poškození klienti.
Přísnější dohled nad advokáty, ale zároveň i větší požadavek na klienty, aby si hlídali svá práva. Advokátní komora po dvaceti letech zásadně mění svůj stavovský předpis, kterým upravuje povinnosti advokátů při poskytování úschov. Mimo jiné si od toho slibuje i řešení problémů s jejich zpronevěrami.
Reakce na ‚neblahé případy‘. Advokátní komora zpřísní pravidla, aby zvýšila bezpečnost úschov
Ve zkratce: každý, kdo s advokátem uzavírá smlouvu o úschově, po něm může od roku 2026 žádat, aby ještě před složením peněz dojednanou úschovu nahlásil advokátní komoře. Doteď měli tuto povinnost advokáti až poté, co peníze od klientů převzali.
Podle novely, jejíž návrh server iROZHLAS.cz dopředu získal a zveřejňuje ho na konci textu, by měl klient následně dostat potvrzující upozornění z elektronické knihy úschov (EKÚ), že je vše řádně nahlášeno a advokátní komora o úschově ví. Advokát už pak jen po přijetí peněz do elektronické knihy doplní, který den peníze do úschovy skutečně převzal.
Klient musí mít jistotu
„Podstatou návrhu je, aby měl klient jistotu, že ta úschova bude nahlášena,“ vysvětlil předseda České advokátní komory (ČAK) Robert Němec.
Podle něj totiž může komora dohlížet jen na ty úschovy, které řádně eviduje. „Nemáme možnost se dozvědět o tom, že advokát přijal advokátní úschovu a kontrolovat, že se vzájemně plní povinnosti jinak než v případě, že ta úschova je komoře nahlášena. Proto máme osvětovou kampaň, aby o tomto klienti věděli. A aby si pohlídali, že ta úschova skutečně nahlášená bude,“ podotkl.
Řádně evidované úschovy jsou pro komoru důležité i kvůli garančnímu fondu. Z něj by měli být podle novely zákona o advokacii od roku 2026 odškodňováni ti klienti, kterým advokát jejich úschovu zpronevěřil – to ale jen v případě skutečně nahlášených úschov.
„Jde o to, nastavit podmínky pro čerpání fondu tak, aby bylo skutečně zajištěno, že nemůže být zneužitý. Že tam nemůže dojít k nějakým ‚pojistným podvodům‘. Tudíž potřebujeme, aby při úschově bylo opravdu řádně nahlášeno, kdo jsou její beneficienti, kdo ji skládá, kdo má ty prostředky dostat. Zkrátka, aby vše bylo řádně zaevidováno,“ doplnil s tím, že přesné podmínky pro fungování fondu bude schvalovat sněm v říjnu.
‚Mělo k tomu dojít už dávno‘
Podle nezávislé senátorky a advokátky Hany Kordové Marvanové – která zastupovala poškozené v kauze bývalé advokátky Hany Sukové, jež zpronevěřila úschovy v hodnotě více než 150 milionů korun – jde usnesení správným směrem.
„To nebyla jenom kauza Suková, ale spousta dalších případů, dohromady se škodou ve stovkách milionů korun, o které lidé přišli za posledních třeba 10 až 15 let. I proto jsem prosazovala, aby se to upravilo zákonem, k čemuž došlo. Ani poté ale nebylo možné zpronevěru v individuálních případech vyloučit. Takže podporuji, že to komora řeší. Ostatně, mělo k tomu dojít už dávno a kauzy jako Suková by vůbec nemusely vzniknout,“ podotýká s tím, že komora dříve advokáty kvůli úschovám nekontrolovala dostatečně.
„Třeba notářská komora, ta měla přísnější pravidla a taky tam ty zpronevěry s tím, že by lidé přišli o peníze, nejsou,“ dodává.
Podle Kordové Marvanové je teď důležitá především osvěta mezi klienty. „Advokátní komora a ministerstvo spravedlnosti by měly udělat dostatečnou informační kampaň, aby lidé věděli, jak správně postupovat. Že nejdříve musí mít doklad z komory, že advokát tu úschovu nahlásil, a potom teprve můžou posílat peníze,“ konstatuje s tím, že je to podobné, jako při koupi zájezdu.
„Když někdo platí zájezd, tak by se měl taky podívat na stránky ministerstva pro místní rozvoj, kde je zveřejněno, které cestovní kanceláře jsou pojištěné,“ dodává s tím, že podle stejného principu si má správně klient pohlídat i nahlášení úschovy, aby také byla „pojištěná“.
Celkový objem peněz přijatý do advokátních úschov představuje nejméně 500 miliard korun ročně, jen vloni jich advokáti provedli 73,5 tisíce. Advokátní úschovy se využívají při vypořádání kupní ceny například při prodeji nemovitých věcí, při převodu podílů v družstvech a kapitálových společnostech a při vypořádání podílového spoluvlastnictví a společného jmění manželů. Jen v několika případech z let 2006 až 2022 byla v úschovách zpronevěřena více než miliarda korun.
Přečtěte si celé znění návrhu novely: