Místo obcím by část daně z hazardu mířila do státní kasy. Aš by kvůli tomu přišla o 100 milionů korun

Město Aš by po přijetí vládního konsolidačního balíčku přišlo v rozpočtu téměř o 100 milionů korun. Vláda totiž navrhuje přesunutí části výnosu z daně z hazardu od obcí do státního rozpočtu. Třináctitisícové město, které patří mezi strukturálně postižené, by tak přišlo o většinu příjmů do svých investic a na rozvoj města. Zbyly by pouze peníze na běžný provoz města, kritizuje starosta Vítězslav Kokoř (ANO).

Aš 7:09 13. června 2023