‚Nebyl to chvat. Nastaly okolnosti.‘ Ťok vysvětluje podpis smlouvy na výběr mýtného

Výběrčím dálničního mýta od roku 2020 bude konsorcium firem CzechToll a SkyToll ze skupiny PPF. Firma Kapsch skončila ve výběrovém řízení jako druhá. „Všechny kroky byly, jak měly být – podle zákona,“ říká ministr dopravy Dan Ťok z hnutí ANO. Jaké očekává nyní kroky ze strany firmy Kapsch? Mluvil o tom v pátečním pořadu 20 minut Radiožurnálu. 20 minut radiožurnálu Praha 20:04 21. září 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Ministr novou smlouvu na mýto podepsal poměrně rychle. Antimonopolní úřad doručil rozhodnutí kolem 13. hodiny, ministerstvo se vzdalo nároku na odvolání a o tři hodiny později byl již podepsán nový kontrakt.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Rozhovor s ministrem dopravy Danem Ťokem z hnutí ANO o novém provozovateli mýta a také dostavbě dálnice D1.

„Nebyl to chvat. Nastaly okolnosti, ve kterých bylo možno smlouvu podepsat. Byli jsme na to připraveni a využili jsme toho,“ vysvětlil ministr Radiožurnálu.

Zároveň odmítl nařčení, že by vše probíhalo v úplné tichosti. „O všech krocích jsme informovali, nic v utajení nebylo – úřad o všech krocích informoval.“

Zároveň dodal, že se nebojí případných stížností ze strany společnosti Kapsch: „Jestli chtějí, ať si nějaké kroky udělají. Vše je na jejich uvážení.“

„Návrh na zákaz plnění smlouvy samozřejmě podat mohou, ale otázkou je, zda jim úřad či soud vyhoví,“ uvedl k případné právní dohře.

Podle ministra vybíral Kapsch mýto poměrně lukrativně a je pochopitelné, že mu nastalá situace není příjemná.

„Když se tři nabídky sejdou na podobné ceně, tak problém v ceně nevidím. Naopak jsme zjistili, kolik je reálná tržní cena, protože v ani roce 2006 nešlo ve svém důsledku o soutěž, protože byl jen jeden uchazeč,“ zhodnotil Ťok vítěznou cenu 11 miliard.

Opravená D1? V roce 2021

Ministerstvo dopravy uzavřelo kontrakt na mýtné. Systém budou provozovat CzechToll a SkyToll Číst článek

Podle původních plánů by letos měla skončit oprava dálnice D1. Podle Dana Ťoka ale skončí až v roce 2021. „Pokud by k modernizaci dálnice všichni moji předchůdci přistoupili ve stejném tempu, v jakém to děláme my, tak ten termín je dodržen,“ upozornil.

Dodal také, že ve veřejnosti je vyvolán pocit, že se dálnice postaví přes noc. Úsek dálnice se přitom staví dva až tři roky a připravuje se deset až dvanáct let. „Říkat, že to bude zítra hotové, je sice hezké přání, ale nesplnitelné,“ řekl.

Podle ministra dopravy opravou D1 plány rezortu nekončí: „Samozřejmě budeme pokračovat, budeme dělat tři pruhy kolem Brna. Ale to už není součást modernizace mezi Prahou a Brnem, ale jsou to nové stavby.“