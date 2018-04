Ťok: Ve vládě, která by měla být opřena o SPD, být nechci

O tom, jestli by si ponechal poslanecký mandát, Ťok nechtěl spekulovat. „To jsou ještě předčasné úvahy. Nemůžu to ani vyloučit, ani potvrdit. Řekl jsem to už několikrát, že ve vládě, která by měla být opřena o SPD, být nechci,“ řekl Radiožurnálu Ťok.

Jde o negativní signál pro prozápadní politiky z ANO, komentuje Pelikánův konec politolog Mlejnek Číst článek

Na tiskové konferenci premiér v demisi Andrej Babiš odmítl reagovat na Ťokův výrok. „Máme zítra poslanecký klub a tam si to všechno řekneme,“ dodal.

Hnutí ANO do minulého týdne vyjednávalo o vládě s ČSSD. Případnou koalici byli ochotni podpořit komunisté, sociální demokraté ale jednání ukončili.

O dalších krocích se šéf hnutí ANO a premiér v demisi Andrej Babiš v úterý poradí s prezidentem Milošem Zemanem.

Ťok není jedniný, kdo má problém spolupracovat s SPD. O víkendu svůj konec v politice oznámil jiný ministr současné Babišovy vlády v demisi Robert Pelikán.

Z přednáškového sálu na ministerstvo. Jak se Robert Pelikán dostal do vlády a co v úřadě (ne)stihl? Číst článek

V rozhovoru pro server Aktulálně.cz řekl, že si přestává rozumět s většinovým stanoviskem hnutí ANO, například v názorech na SPD Tomia Okamury.

Podle politika Josefa Mlejnka ml. z Univerzity Karlovy by případná spolupráce s SPD mohla být problém pro větší počet členů hnutí ANO.

„Kvůli politice hnutí ANO - spolupráci s extremisty - se už s hnutím ANO víceméně rozžehnal celý poslanecký klub v Evropském parlamentu. Spekuluje se, že i ministr zahraničí Stropnický by patrně asi těžko byl ve vládě, která by byla silně postavena na spolupráci s SPD nebo i komunisty,“ řekl serveru iROZHLAS.cz v neděli.