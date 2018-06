Ťok změnil názor a chce být i v nové vládě. ‚Pokud dostanu nabídku, přijmu ji,‘ prohlásil

Ministr dopravy v demisi Dan Ťok za ANO změnil názor na své působení v nové vládě. Pokud by dostal nabídku na pokračování, tak by ji prý přijal. Ještě před třemi týdny se mu ale do nového kabinetu moc nechtělo. Ministři v demisi zatím s předsedou ANO Andrejem Babišem, kterého odpoledne prezident Miloš Zeman podruhé jmenuje premiérem, o svém případném působení v nové vládě nemluvili.

Praha 8:39 6. 6. 2018 (Aktualizováno: 8:56 6. 6. 2018) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít