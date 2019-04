Nejvyšší kontrolní úřad: Za Ťoka se prodloužila doba výstavby dálnic, stojí ale polovinu

Ministr dopravy Dan Ťok (za ANO) v pondělí oznámil, že v čele resortu končí. Premiér Andrej Babiš (ANO) hodnotil na tiskové konferenci jeho působení na ministerstvu jako úspěšné. Podle něj otevřel 127 kilometrů nových dálnic, snížil cenu výstavby anebo uspíšil dostavbu D3. Z údajů Nejvyššího kontrolního úřadu, které serveru iROZHLAS.cz poskytl mluvčí Václav Kešner, ale vyplývá, že ne všechno se Ťokovi povedlo tak, jak řekl premiér. Praha 12:17 10. dubna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Dan Ťok | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Babiš na pondělní tiskové konferenci informoval, že Dan Ťok končí na vlastní žádost. Podle premiéra je nejdéle sloužící ministr dopravy v historii České republiky unavený z kritiky zaměřené především na pomalou výstavbu dálnic.

Ta je přitom podle jeho slov neoprávněná. „Dali jsme resort do pořádku. Začalo se projektovat, začaly se vykupovat pozemky, začalo se investovat a byly peníze,“ dodal Babiš.

Úspěchem Ťoka, který působí v čele resortu od 4. prosince 2014, je snížení ceny dálnic na polovinu. Podle Nejvyššího kontrolního úřadu je to dokonce ještě víc.

„Vybudovat jeden kilometr dálnice stálo v letech 2013 až 2017 v průměru 152 milionů korun. To je přibližně o 188 milionů korun méně, než za kolik se stavělo v letech 2008 až 2012,“ informoval Kešner server iROZHLAS.cz s tím, že vychází ze dvou kontrol, jejichž výsledky byly zveřejněné v lednu 2018 a v srpnu 2013.

Urychlení výstavby D3

Babiš také odmítá, že se nestaví a neotevírají nové úseky dálnic. „Pan Ťok zahájil za čtyři roky stavbu 263 kilometrů dálnic a otevřel 127 kilometrů dálničních úseků.“

Dokazuje to podle něj například dálnice D3, se kterou „zásadně pohnul“. „V roce 2023 bychom měli jet v kuse na trase Tábor Linec po dálnici,“ dodal. Podle údajů zveřejněných na stránkách Ředitelství silnic a dálnic v dubnu 2019 je ale termín dokončení dálnice D3 stanoven až na rok 2025.

Navíc počet otevřených nových kilometrů dálnic je podle úřadu nižší, než uvádí premiér. „V roce 2015 se v České republice otevřelo pět kilometrů dálnic, v roce 2016 se jednalo 16 kilometrů dálnic, v roce 2017 to pak bylo 17 kilometrů,“ vypočítává Kešner. V roce 2018 podle Ředitelství silnic a dálnic vznikly čtyři kilometry.

Premiér ale v minulosti řekl, že modernizace úseků na dálnici D1 je natolik rozsáhlá, že se vlastně jedná o stavbu nové dálnice.

Získání povolení

Premiér i Nejvyšší kontrolní úřad se shodují, že velkým problémem výstavby nových dálnic je získání všech potřebných povolení. „Pokud se tady dálnice staví v průměru 13 let a z toho deset let se vyřizují papíry a razítka a tři roky se staví, tak samozřejmě je to o tom zahajování,“ vysvětluje Babiš.

K prodloužení průměrné doby stavby ale podle kontrolorů došlo právě za působení Ťoka na ministerstvu. A to o čtyři roky. „Oproti předchozí kontrole Nejvyššího kontrolního úřadu (zveřejněné v roce 2013) se prodloužila z devíti na 13 let,“ dodal Kešner s odkazem na závěry z ledna 2018.

Kontroloři na tento problém podle mluvčího upozorňují dlouhodobě. „Příprava staveb dálnic ve fázi od získání souhlasného stanoviska k vlivům na životní prostředí (EIA) do vydání stavebního povolení trvala skutečně v průměru 13 let, což jsme popsali v kontrole z ledna roku 2018, kdy ty hlavní průtahy vznikaly právě v přípravě samotných staveb – jednalo se například o dlouhá majetkoprávní vypořádání či opakující se námitky účastníků ve stavebním či územním řízení a další věci.“