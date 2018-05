Ťok: Po zprávě antimonopolního úřadu jsem stále přesvědčený, že mýtný tendr je v pořádku

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže zrušil tendr na výběr mýtného od roku 2020, v němž zvítězilo konsorcium CzechToll před současným provozovatelem firmou Kapsch. Takové rozhodnutí se nelíbí ministru dopravy Danu Ťokovi za ANO. Ve Dvaceti minutách Radiožurnálu potvrdil, že se resort odvolá. Praha 21:10 10. května 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Ministerstvo dopravy podle Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže nezaručilo, že všichni uchazeči dostali stejnou zadávací dokumentaci. S tím ale Ťok nesouhlasí.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Dvacet minut Radiožurnálu s ministrem dopravy Danem Ťokem

„95 tisíc dokumentů je velmi riskantní dávat na nějaký web a nechat to stahovat, protože by mohly být stížnosti, že to všichni nedostali včas a ve stejný okamžik. Tak jsme to dali na fleš discích, a je to standardní způsob všude ve světě,“ upozorňuje. Na předávacích protokolech ale nebyl podle úřadu například údaj o počtu souborů, které na disku jsou. I s tím Ťok nesouhlasí.

„To, že má být v předávacím protokolu seznam dokumentů je s odpuštěním neznalost toho, jak se s těmi věcmi zachází,“ dodává.

Celý charakter soutěže podle Ťoka ukázal, že čtyři uchazeči se kvalifikovali podle dokumentace, kterou dostali, porozuměli jí a byli podle ní kvalifikování. Tito uchazeči podali také srovnatelné nabídky.

„Ukázalo se, že soutěží jde mýto vybírat mnohem efektivněji, než se dělo posledních 13 let, a my to shodíme jenom proto, že se to někomu nehodí?“ podotýká.

„Trvám na tom, že ta soutěž je vypsána správně a není důvod ji zrušit. Pokud někdo říká, že je špatně a je potřeba ji zrušit, tak doufám, že to u nezávislého soudu obhájí,“ uzavírá ministr dopravy Dan Ťok, host Dvaceti minut Radiožurnálu.