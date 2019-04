‚Považuji to za aprílový žert.‘ Ťok popřel, že by chtěl rezignovat na post šéfa dopravy

Ministr dopravy Dan Ťok za hnutí ANO popřel, že by chtěl sám odejít z vlády. Zatím údajně nemá ani zprávy o tom, že by ho chtěl odvolat premiér a předseda hnutí ANO Andrej Babiš. Ťok tak reagoval na pondělní zprávu Mf Dnes, která uváděla, že ve vládě končí z vlastního rozhodnutí. Deník také napsal, že skočit by měla šéfka resortu průmyslu Marta Nováková (za ANO).

Praha 14:35 1. dubna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít