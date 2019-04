Končící ministr dopravy Dan Ťok hodlá složit i poslanecký mandát

„Je to tak, komentovat to nijak nechci, myslím, že jsem o tom mluvil už hodně. Mělo by to být k dnešnímu datu,“ potvrdil Ťok Radiožurnálu informaci, kterou přinesl Deník N.

Ministr dopravy Ťok končí ve vládě. ‚Už nechci být v politice, s premiérem jsme se dohodli,‘ uvedl Číst článek

Uvedl také, že ho ve sněmovně nahradí 56letá Iva Kalátová, bývalá starostka Rotavy na Sokolovsku.

Kalátová bude skládat poslanecký slib pravděpodobně na začátku úterní schůze sněmovny. Slib má složit také Václav Votava, který v dolní komoře Parlamentu nahradí někdejšího ministra vnitra Milana Chovance (oba ČSSD).

Ťok před týdnem oznámil odchod z vlády a prezident Miloš Zeman řekl, že jeho demisi přijme. „Pravda je, že už se balím. Přebírám ty hromady materiálů, které mám na stolech, a dělám v tom pořádek,“ popsal ministr své poslední dny v čele resortu.

V pondělí se Zeman sejde s kandidátem na nového ministra dopravy Vladimírem Kremlíkem.

Ťok je nejdéle sloužícím ministrem dopravy, funkci zastává více než čtyři roky. Poslanecký mandát ale získal relativně nedávno. Do funkce ministra dopravy se dostal koncem roku 2014 a poslancem za ANO se stal jako nestraník ve volbách v roce 2017.