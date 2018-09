‚Spočívala ve slibu.‘ Dohoda Ťoka o odstranění billboardů u dálnic neexistuje na papíru

Koncem srpna bylo u dálnice D5 rušno. Ministr dopravy Dan Ťok (za ANO) na přilehlém poli - rok po účinnosti zákona - slavnostně oznámil uzavření dohody s největším provozovatelem venkovní reklamy v Česku, společností Czech Outdoor. Ta se podle něj zavázala, že billboardy od dálnic zmizí do konce září. Jak ale zjistil server iROZHLAS.cz, Ťok nemá v ruce nic písemně. Jak bude případně dohodu vymáhat, není jasné. „Já se přiznám, že to nevím,“ řekl. Původní zpráva Praha 6:00 16. září 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ministr dopravy Dan Ťok (za ANO) | Foto: Tomáš Krist / MAFRA | Zdroj: Profimedia

Po srpnové tiskové konferenci se redakce obrátila s pomocí informačního zákona na ministerstvo dopravy, aby zjistila, jaké jsou parametry deklarované dohody. Zajímala se také o to, zda společnosti v případě, že nedodrží své závazky, hrozí sankce.

Dohoda bez záruk

Kopie požadovaného dokumentu se však server iROZHLAS.cz nedočkal. Místo něj přišla jednoduchá odpověď: dohoda mezi ministerstvem dopravy a společností Czech Outdoor se odehrála pouze v ústní rovině.

„Dohoda spočívala ve slibu této společnosti, kterou následně prezentoval její jednatel na tiskovém brífinku 29. srpna na dálnici D5, že do konce září letošního roku odstraní zbytek svých nelegálních reklamních zařízení z ochranného pásma dálnic. Žádné podrobnější podmínky, za jakých by měla společnost svůj závazek vykonat, vyjednány nebyly,“ píše dále v odpovědi šéf komunikace Jakub Stadler.

Ze schůzky, na které se dohoda dojednala, navíc neexistuje zvukový ani písemný záznam. Serveru iROZHLAS.cz to řekl sám Ťok. Jak se tedy bude případně závazek společnosti vymáhat, neví.

Chování dobrého občana

Ministr absenci dokumentace vysvětluje tím, že billboardy od dálnic měly zmizet už loni. Zatím jich bylo odstraněno 691, tedy zhruba polovina.

„Tady nebylo to, že by se dvě strany sešly a dohodly se, že něco udělají. Tady existuje zákonná povinnost firmy Czech Outdoor a všech vlastníků billboardů je odstranit,“ uvedl.

„Rozhodli, že už je to poškozuje a že se chtějí chovat jako dobrý občan. Přišli za námi, že nám nabízejí, že to sundají. My jsme řekli ano, to velmi vítáme, protože to nebude muset dělat stát. Já to beru tak, že splní svoji zodpovědnost,“ popsal okolnosti schůzky ministr.

Podobná dohoda byla na stole už loni - společnost se tehdy zavázala, že bude od dálnic odstraňovat pět billboardů denně. Nakonec od toho ale podle ministerstva ustoupila.

„V zásadě s tím nic dělat nemůžu. Je ti jejich závazek, a pokud to nedodrží, tak ty zbylé billboardy odstraníme postupným způsobem my,“ uzavřel Ťok.

O odstraňování billboardů ministerstvo informuje i na sociálních sítích:

Žádné řezání a rány, jen čistá montérská práce. Z českých dálnic už zmizelo na 700 billboardů. Stejný osud potkal i tento na dálnici D5. Dnes už navíc běží odstraňovací práce tempem 8 poutačů za den. pic.twitter.com/jAW2ta7jx1 — Ministerstvo dopravy (@min_dopravy) 29. srpna 2018

Redakce se na celou záležitost zeptala také jednatele společnosti Czech Outdoor Richarda Fuxy. „Platí stanoviska prezentovaná na tiskové konferenci před dvěma týdny,“ napsal v SMS.

Dohoda mimo právo

Podle právníka a autora nového občanského zákoníku Karla Eliáše je však ústní dohoda vymahatelná jako každá jiná. „Pokud má tedy právní následky. Je hlavně důležité dokázat, že ta dohoda byla uzavřena,“ popsal.

Eliáš současně upozorňuje, že vzhledem k zákonné povinnosti je celá dohoda provozovatele billboardů s ministerstvem irelevantní. „Je to dohoda, která je více méně mimo právo,“ doplnil.

Oldřich Kužílek, odborník na otevřenost veřejné správy a kandidát hnutí Starostové a nezávislí a TOP 09 v nadcházejících komunálních volbách, celou věc vnímá spíše jako politickou deklaraci než dohodu ve smyslu občanského zákoníku. „Taková slova se používají různě. Otázka ale je, jestli ji hodlá ministerstvo vymáhat, a o co se pak opře.“