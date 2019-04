Ministr dopravy Ťok končí ve vládě. ‚Už nechci být v politice, s premiérem jsme se dohodli,‘ uvedl

„Dlouhodobě chci z vlády pryč, už nechci být v politice. Už jsem se na tom dohodl s panem premiérem, ale dali jsme si gentlemanskou dohodu, že to nebudu nikde potvrzovat a nechám scénář na něm. Ale mám pocit, že ta dohoda vypršela a je všechno venku. Chci to říct narovinu, je to tak,“ popsal své rozhodnutí Ťok serveru Novinky.cz.

Konec ve funkci údajně zvažoval už od loňského května, kdy se nepohodl s premiérem Babišem v otázce mýtného systému.

Babiš ministra kritizoval kvůli jeho výrokům během sněhové kalamity na dálnici D1 v prosinci 2018. Na odchod šéfa dopravního resortu tlačili i komunisté, kteří Babišovu vládu v parlamentu podporují.

Andrej Babiš v neděli naznačil možné změny ve svém kabinetu. Následně si sjednal s prezidentem Zemanem setkání na středu, během něhož by měli personální výměny ve vládě projednat.

V souvislosti s tím se mluví i o konci dalších ministrů. Často skloňované je jméno ministryně průmyslu a obchodu Marty Novákové (za ANO), která je v poslední době nejvíce kritizovaná za incident, během nějž zástupce Tchaj-wanu musel na žádost čínského velvyslance opustit setkání zahraničních investorů se zástupci českého ministerstva průmyslu.