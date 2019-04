Chvojka: Ťok měl odejít už dávno. Následovat by měla Nováková, ve sněmovně ji skoro nevidím

Ministr dopravy Dan Ťok v pondělí rezignoval na funkci. Podle předsedy poslaneckého klubu ČSSD Jana Chvojky ale takové rozhodnutí mělo přijít dříve – Ťok se podle něj ve vládě trápí a není tam šťastný. „Nebyl úplně tím nejlepším ministrem dopravy,“ říká Chvojka ve Dvaceti minutách Radiožurnálu. Dvacet minut Radiožurnálu Praha 21:35 8. dubna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Předseda poslanců ČSSD Jan Chvojka | Foto: Ladislav Křivan / MAFRA | Zdroj: Profimedia

Podle Chvojky se Dan Ťok ve vládě poslední rok trápil „Nedá se tedy nezeptat, co tam vlastně ještě dělá. Pokud ho to tam delší dobu nebaví, není spokojený a šťastný, tak už měl odejít dávno,“ míní Chvojka.

Výměna ministrů by podle něm měla smysl také u ministryně průmyslu a obchodu Marty Novákové (za ANO). Ta podle Chvojky neměla šťastné momenty u několika věcí.

„Například co se týkalo datových služeb nebo respektive jejich výše, kterou platíme operátorům za jejich využívání. Její výrok s tím, že je využíváme málo, proto jsou tak drahá, nebyl úplně šťastný. To si každý pamatuje a tím urazila bohužel několik milionů obyvatel naší země,“ řekl poslanec s tím, že Novákové nepomohly ani události posledních týdnů. Připomněl například vykázání tchajwanského diplomata ze schůzky na ministerstvu.

‚Nic nepředvedla‘

„To je také něco, co jí nepomohlo. A třetí věc - já jako poslanec, předseda poslaneckého klubu - ji v podstatě neznám. Ve sněmovně ji nevidím. Ona tam v podstatě nic nepředvedla za těch už skoro 10 měsíců. Takže to asi je člověk zralý na výměnu,“ dodává Chvojka.

Pokud jde o případné změny ve vládě v rámci klubu sociálních demokratů, je Chvojka se všemi spokojený. „Sociální demokracie nemá v plánu měnit ani jediného ze svých pěti ministrů,“ tvrdí šéf poslaneckého klubu s tím, že někteří ministři jsou vidět míň a někteří víc, změny se ale neplánují.

Koncem března se například objevily informace, že hnutí ANO tlačí na Janu Maláčovou z ČSSD kvůli špatně probíhající přípravě spuštění takzvaných e-neschopenek. Chvojka se ale Maláčové zastává. „Resort ministerstva práce a sociálních věcí je veden velmi dobře, našli jsme výrazné jméno do české politické sestavy,“ zdůrazňuje.

Ohledně navyšování rodičovského příspěvku věří, že definitivní rozhodnutí padne v řádu několika týdnů. Připomíná také, že toto téma přinesli na stůl právě sociální demokraté. „Peníze by se ve státním rozpočtu měly logicky najít… návrhů máme více,“ říká, a v té souvislosti jmenuje například digitální nebo bankovní daň.

Mediální rady

Vládní spolupráci poslední dobou víří i koaliční spory, mezi které se zařadila také otázka voleb do mediálních rad. Sociálním demokratům vadilo zejména zvolení Ladislava Jakla do Rady pro rozhlasové a televizní vysílání.

„Tahle témata příště budeme brát na koaliční radu. Doteď jsme to nechali běžet trošku samospádem na úrovni jednání vedení poslaneckých klubů. Ukázalo se, že to nestačí a že to musíme řešit na vyšší úrovni,“ řekl k věci poslanec. Dodává, že sociální demokracie dávala najevo, že si v tomto ohledu podporování některých osobností nepřála. „Můžu to brát za nevyslyšení našeho přání nebo nedodržení slibu,“ uzavírá.