Jak dlouho budou sloužit Dukovany? 'Třeba i 80 let,' říká Dana Drábová

Co se začne dít v momentě, kdy dojde k odstavení jaderného bloku v Dukovanech? Především je potřeba poradit si s jaderným palivem, a to jak v reaktoru, tak v bazénech skladování vyhořelého paliva. Alespoň to řekla ve Dvaceti minutách Radiožurnálu předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Dana Drábová. Na takovou událost si ale Česko ještě nějakou dobu počká. Dvacet minut Radiožurnálu Praha 19:43 20. února 2018

Státní úřad pro jadernou bezpečnost vydal povolení k provozu třetího a čtvrtého bloku v Dukovanech na dobu neurčitou.

„Přistoupili jsme ke konceptu neomezovat platnost povolení deseti lety, tak jak to bylo doposud, ale stanovit řadu podmínek s termínem splatnosti,“ řekla v rozhovoru s moderátorem Janem Moláčkem.

To znamená, že platnost povolení není určena jedním jediným datem, ale spoustou podmínek, které se v určitém či určeném datu musí splnit.

A dokdy tedy z technického pohledu mohou Dukovany bezpečně sloužit? „Z pohledu zbytkové životnosti třeba i 80 let.“

Dana Drábová nicméně dodává, že ve Spojených státech amerických do této otázky vstupuje ekonomická stránka věci – bloky, které měly povolení i na 60 let, vyžadovaly tak rozsáhlé modernizace, že jejich provozovateli se to nevyplatilo a bloky byly odstaveny.

„U nás ekonomické analýzy ukazují jednoznačnou výhodnost toho, co předpokládá platná státní ekonomická koncepce, to znamená pro Dukovany 50 let,“ uzavřela.