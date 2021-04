Drábová: Rosatom přímo řídí ruská vláda, není to vhodný partner pro dostavbu Dukovan

Zjištění bezpečnostních složek, podle kterých stáli za výbuchem muničního areálu ve Vrběticích v roce 2014 příslušníci ruské tajné služby GRU, zřejmě ovlivní i dostavbu jaderné elektrárny v Dukovanech. Vicepremiér Karel Havlíček (za ANO) si už nedokáže představit, že by do tendru byl přizvaný ruský Rosatom. „Na mém vnímání události posledních dnů nic nezměnily,“ uvedla v Interview Plus Dana Drábová. INTERVIEW PLUS Praha 15:38 19. dubna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

„Ruskou federaci, z hlediska režimu, který je tam momentálně u moci, nepovažuji za vhodného partnera,“ vysvětluje předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost. Poukazuje na to, že Rosatom je přímo řízen ruskou vládou a prezidentem Vladimirem Putinem a prosazuje ruské zájmy.

„Nepomyslela jsem si, že metody, které Rusko používá k prosazování svých zájmů v jiných částech světa, budou použity i u nás,“ doplňuje Drábová.

Vyhodnocení geopolitických aspektů a rizik je součástí výběru dodavatele a zodpovědností investora i celé politické reprezentace. „Je rozhodnutím investora, potažmo vlády, koho osloví, či neosloví,“ konstatuje s tím, že jí vedený úřad musí být neutrální a nestranný a soustředit se jen na otázky jaderné bezpečnosti.

Drábová se nedomnívá, že by snížení počtu účastníků tendru mohlo celý projekt prodražit. K tomu by mohlo dojít, jen pokud by došlo ke zdržení výstavby, či pokud by se objevily neočekávané vícenáklady.

Je pak prý na dodavateli, aby si to smluvně ošetřil. „Jde to udělat. Podívejme se na finské Olkiluoto. Má spoustu problémů, ale finská společnost TVO velmi úspěšně uplatňuje sankce u francouzské Arevy za nedodržení parametrů smlouvy. Takže vícenáklady jen z menší části jdou za investorem,“ uvádí Drábová.

Připouští také, že výstavba finské jaderné elektrárny má už desetileté zpoždění, zároveň jde ale o první reaktor svého druhu, a s tím jsou vždy spojené potíže. Důvodů je ale víc.

„Evropské právo je velmi preskriptivní k tak velkým investicím – podívejte, jak stavíme dálnice nebo rychlostní železnice. Povolovací procesy jsou natolik komplikované, že se ty stavby významně prodlužují ještě předtím, než se kopne do země. A v Evropě se také často mění podmínky v průběhu stavby,“ vysvětluje Drábová.