Zemřela Dana Němcová, bývalá mluvčí Charty 77. Patřila k nejvýraznějším osobnostem disentu

Zemřela Dana Němcová, psycholožka, matka sedmi dětí a na sklonku osmdesátých let mluvčí Charty 77. Bylo jí 89 let. Radiožurnálu potvrdil informaci Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové. Její statečné postoje jí vynesly pronásledování Státní bezpečností. V roce 1979 byla na půl roku uvězněna a později podmínečně odsouzena. Po roce 1989 se věnovala psychologické a právní pomoci uprchlíkům. Aktualizováno Praha 9:08 11. 4. 2023 (Aktualizováno: 9:37 11. 4. 2023) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zemřela jedna z nejvýraznějších disidentek Dana Němcová (archivní foto) | Foto: Petr Topič | Zdroj: MAFRA / Profimedia

„Narodila jsem se v Mostě, moji rodiče pocházeli z hornických rodin,“ vzpomínala před lety Dana Němcová na své dětství. Vystudovala psychologii na Karlově univerzitě, kde se seznámila s pozdějším manželem Jiřím Němcem.

‚Nemohli ze školy vyhodit samoživitelku dvou dětí, i když chartistku.‘ Příběh pedagožky Hany Jüptnerové Číst článek

V roce 1976 po zatčení členů undergroundové skupiny The Plastic People of the Universe zorganizovala podpisovou akci na jejich podporu. Přišla o práci, a tím pádem o možnost pomáhat jako psycholožka dětem se sluchovými a řečovými vadami. A směla pracovat jen jako uklízečka a domovnice.

Němcová byla také jednou z prvních signatářů a později i mluvčích Charty 77. A spoluzakládala i Výbor na obranu nespravedlivě stíhaných, tedy organizaci, která pomáhala obětem komunistického bezpráví. V roce 1979 pak byla na půl roku uvězněna.

„Nelituji ani téhle zkušenosti, prožila jsem tam mimochodem i pocit, jak je důležité, když člověk ví, že má venku přátele, kteří se postarají o mé děti, že mám zastání,“ popisovala.

Dana Němcová byla mimořádnou osobností, statečnou a hluboce lidskou, která se svou vytrvalou a důslednou obhajobou lidských práv významně zasloužila o naši svobodu a demokracii. Čest její památce! — Petr Fiala (@P_Fiala) April 11, 2023

Po revoluci krátce působila jako poslankyně Federálního shromáždění, hlavně ale pokračovala v obraně lidských práv. Společně s Olgou Havlovou stála od samého počátku ve Výboru dobré vůle. V roce 1992 založila Poradnu pro uprchlíky, o šest let později dostala státní vyznamenání - medaili Za zásluhy.

„Osobně mám nepřekonatelnou potřebu svobody a za tu svobodu jsem ochotna platit,“ popisovala. Svých statečných postojů nikdy nelitovala, protože jak sama říkala nechtěla žít ve lži.

Dana Němcová | Foto: Lukáš Žentel, Post Bellum