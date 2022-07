Změny po Ištvanovi? Legitimní zájem ministra, říká nový vrchní státní zástupce Radim Daňhel

Dlouholetého vedoucího vrchního státního zastupitelství Ivo Ištvana nahradil dosavadní okresní státní zástupce z Kroměříže Radim Daňhel. Jak se nový šéf vyrovná s kritickou analýzou práce olomouckých žalobců? Jaké změny čekají na jeho podřízené? Hostem Dvaceti minut Radiožurnálu byl Radim Daňhel. Olomouc 20:33 15. července 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Šéf Vrchního státního zastupitelství v Olomoci Radim Daňhel | Zdroj: Nejvyšší státní zastupitelství

Chystáte na Vrchním státním zastupitelství v Olomouci personální změny?Prosím vás, k otázce personálních změn bych uvedl tolik, že pokud budu nějaké chystat, tak to nejprve proberu s osobami, jichž se to týká.

Já jsem se ještě neptal konkrétně. Já se ptám, jestli ano, či ne.

Ta otázka se mi v tento okamžik opravdu jeví jako předčasná. Bohužel mám tu nevýhodu, že i kvůli působení v Praze, které jsem zmínil, se nyní se svými současnými kolegy a podřízenými a jejich prací seznamuji.

Vysvětlím, proč jsem se takto zeptal: ministr Blažek prohlásil, že si od vás minulý týden vyžádal návrh reorganizace a personálních změn. Cituji doslova: pokud představu řekne takovou, aby byla pro ministerstvo a vládu této země přijatelná, nic nebrání tomu, aby jmenován byl. Tolik ta citace. Já to, přiznám se, chápu tak, že jste zadání asi splnil a tak jste byl jmenován.

Já jsem pouze reagoval na ten dotaz a vzhledem k tomu, že ta analýza, o které jste hovořil, zmiňovala řekněme i nějaký nadbytečný počet vedoucích funkcionářů atd., tak jsem pana ministra upozornil na skutečnost, která je pro mě závazná, a to, že organizační struktura vrchních státních zastupitelství je v současné době dána pokynem obecné povahy nejvyššího státního zástupce – ten, o kterém hovořím, je z roku 2009 – který je pro nás závazný a který hovoří o tom, jaké odbory, jaké organizační celky mají být na vrchním státním zastupitelství a nejen na něm zřizovány.

Tudíž já mám v tomto okamžiku, co se týká té základní organizační struktury, vlastně relativně svázané ruce. O čem velmi intenzivně přemýšlím a o čem jsem pana ministra obecně informoval, jsou otázky existence oddělení, otázky existence vedoucích oddělení. To byly řekněme velmi obecné teze, kdy pan ministr pochopitelně akceptoval skutečnost, kterou jsem zmínil: organizační struktura je v tento okamžik dána a pokud na ní budu chtít nějakým způsobem pracovat, tak to budu muset řešit mimo jiné i s Nejvyšším státním zastupitelstvím.

Když se ještě vrátím k analýze ministerstva spravedlnosti a vážným výtkám ministra Pavla Blažka z ODS vůči Ivu Ištvanovi, tak ten výsledky analýzy zpochybnil. Blažek podle něj jako ministr spravedlnosti v roce 2012 a 2013 neměl k fungování olomouckého Vrchního státního zastupitelství žádné připomínky ani poznámky a jak tvrdí Ivo Ištvan, Blažkův postoj se radikálně změnil od roku 2013, po zásahu policie na Úřadu vlády. Připouštíte vy něco takového, že to může být ta motivace?

Já to nepřipouštím. Já na to nedokážu reagovat. Já opravdu nevím, jaký byl vztah pana ministra v roce 2012 či 2013 k Vrchnímu státnímu zastupitelství v Olomouci, v tu dobu jsem měl jiné starosti, jiné povinnosti.

Z mého úhlu pohledu jde o zájem ministerstva o zjištění fungování vrchního státního zastupitelství k nedávnému datu. Dle mého názoru to vyjádření pana ministra nebylo rozhodně jakkoliv personifikováno, vyjádřil se obecně. Mám za to, že je zcela legitimní, pokud si ministr spravedlnosti chce srovnat nějaké údaje ke dvěma Vrchním státním zastupitelstvím. Takže to opravdu takto nevnímám.

Ivo Ištvan požádal o přeložení na Nejvyšší státní zastupitelství krátce po setkání s novým šéfem resortu. To může mnohé naznačovat, co myslíte? Když říkáte, že nevíte, v jakém jsou vztahu?

Já se nerad pouštím do spekulací. V okamžiku, kdy se státní zástupce pustí do nepodložených úvah, tak zpravidla u soudu nedopadne dobře. Tudíž si tyto úvahy, tyto spekulace nepřipouštím.

Ministr kritizoval, že třetina z celkem těch 31 státních zástupců v Olomouci zastává vedoucí funkce a od toho se také odvíjí výše jejich plat. Bude to teď za vašeho vedení jinak?

Předpokládám, že v části, která je v mé dispozici, to minimálně částečně jinak bude. Co se týká zásadní struktury, tedy rozdělení toho úřadu ty jednotlivé odbory: pokud dospěji k tomu, že to je nezbytné, tak to bude záviset na tom, jak bude pokračovat debata s Nejvyšším státním zastupitelstvím.

Ještě dodám jednu větu, prosím vás: ta organizační struktura tak, jak je nastavena, to znamená specializace činností, které státní zastupitelství vykonává, je, řekl bych, poměrně logická a je poměrně zažitá. Teď je jenom otázka, jestli je dobře aplikovatelná i na relativně malý úřad, kterým to Vrchní státní zastupitelství v Olomouci je.

Právě jsem se chtěl zeptat, jak chod úřadu zefektivnit, protože jestli tomu dobře rozumím, tak potom ministerstvo asi volá.

Je možné, že po tom volá ministerstvo. Dle mého názoru jde ministrovi o to, aby měl zajištěnou jasnou transparentní činnost těch úřadů, za které nejméně politicky odpovídá.

Co analýza ministerstva spravedlnosti Vrchnímu státnímu zastupitelství podle Radima Daňhela vyčítá? A jak těžké bude získat do Olomouce nového náměstka za odstoupivšího Pavla Komára? Poslechněte si celý rozhovor vedený Vladimírem Krocem.