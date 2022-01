Termín spuštění nového bloku Dukovan v roce 2036 je reálný, říká šéf ČEZ Beneš

Budeme schopni splnit požadavky, kterými Evropská komise doprovází zařazení jádra a plynu mezi zdroje, které neškodí životnímu prostředí? Proč je pro nové české teplárny nemožné od roku 2026 přimíchávat do spalované směsi třicet procent vodíku? Má Česká republika naději na úpravu požadavků alespoň pro plynárenství? Hostem Tomáše Pancíře je Daniel Beneš, generální ředitel společnosti ČEZ. Praha 18:50 6. ledna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jaderná elektrárna Dukovany | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Aktuálně řešíte přípravu tendru na výstavbu nového bloku jaderné elektrárny Dukovany. Tři oslovení zájemci dodali odpovědi na bezpečnostní dotazník. Jsou dotazníky vyhodnoceny?

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si celý rozhovor s generálním ředitelem společnosti ČEZ Danielem Benešem

Jsou to stovky stran, dali si záležet v odpovědích na otázky, které směřovaly k tomu, abychom pochopili celu řadu věcí, které jsou z hlediska bezpečnostního pro nás důležité… Podle posledních informací, které mám, tak by měl být výstup ze státní správy na konci ledna.

Jste domluveni s vládou Petra Fialy na dalším harmonogramu, jak dlouho potom bude tendr vyhlášen?

Dá se předpokládat, že těsně po konci bezpečnostního posouzení bude vláda informována o tom, že to je tak a tak, což bude někdy začátkem února. A těsně potom předpokládám, že bude možné zahájit ostrou část tendru.

Zůstává reálný termín spuštění nového bloku v roce 2036?

Ano, zatím ano.

V minulých letech se mluvilo i o stavbě nového bloku v Temelíně, o možnosti stavby třetí jaderné elektrárny v Česku. Budete tyto projekty i ve světle termínů v taxonomii urychlovat? Nebo z nich naopak ustupovat?

Lokalita v Temelíně byla vždy historicky zamýšlena na čtyři velké bloky, je tam nakonec na to místo, takže se to nabízí. Stavět někde jinde je velká potíž z hlediska povolování. Takže pokud budeme někde stavět další bloky po dukovanském bloku, tak to budou dva bloky v Temelíně. To znamená Temelín 3 a 4, a pak se dá hovořit ještě o dukovanském šestém bloku.

Bloky v Temelíně mají platnou EIU, to znamená, že tam jsme velmi daleko, máme tam projektový tým, který tam dělá. A pokud přichází EU, která říká, že budou udržitelné z hlediska taxonomie, pokud budou mít stavební povolení, tak mi přijde logické, abychom veškeré přípravné práce na těchto projektech urychlili natolik, abychom se dostali co nejdál, ať už v těch temelínských nových blocích, nebo dukovanském šestém bloku. Urychlíme všechno, co půjde.