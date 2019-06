‚Horáček neříká pravdu.‘ Politik Hodek a podnikatel Lekeš obvinění v kauze nemocnic dorazili k výslechu

K výslechu na policii v pátek musel bývalý místostarosta Prahy 1 Daniel Hodek. Vlivný pražský sociální demokrat si počátkem června vyslechl obvinění v korupční kauze pražských nemocnic Na Františku a Na Bulovce. Ukázala na něj hlavní postava případu, podnikatel Tomáš Horáček, který začal spolupracovat s policií. Podle Horáčka inkasoval politik úplatek, Hodek to při příchodu k výslechu odmítl. Na policii vypovídal také podnikatel Miroslav Lekeš. Praha 15:56 21. června 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Hodek dorazil do policejní budovy v centru Prahy v doprovodu advokátky krátce před půl desátou dopoledne. Serveru iROZHLAS.cz řekl, že hodlá vypovídat: „Ano, budu, samozřejmě.“

Obvinění v nemocniční kauze převzal předminulý týden. Rok poté, co kriminalisté spustili rozsáhlou akci, při níž si kromě Horáčka přišli také pro bývalou ředitelku Nemocnice Na Bulovce Andreu Vrbovskou, šéfa Nemocnice Na Františku Roberta Zelenáka nebo lékaře Martina Stříteského, někdejšího Hodkova poradce.

Na Františku kriminalisté zatýkali kvůli údajně zmanipulované zakázce na stravování, z níž měla skupina inkasovat úplatek 4,5 milionu korun. K tomu ale nikdy nedošlo, protože zakázku městská část provozující nemocnici neschválila.

Zmínil ho Horáček

Policejní mikrofony nicméně zachytily Horáčka, jak tvrdí, že část peněz měla putovat k Hodkovi. Stejně tak z odposlechů podle detektivů vyplynulo, že nemocnici vlastněnou Prahou 1 ve skutečnosti neřídil její oficiální šéf Zelenák, ale právě Stříteský s Hodkem.

Pro radního si nicméně loni detektivové nepřišli a obvinili ho až poté, co s nimi Horáček začal spolupracovat. Hodek v pátek při příchodu na policii odmítl, že by bral milionové úplatky. „Nic z toho není pravda a nic z toho se tam ani nepíše,“ řekl a spěšně zmizel v útrobách policejní budovy.

Podnikatel Miroslav Lekeš (vpravo) míří k výslechu. | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Po obědě politika vystřídal stíhaný byznysmen Miroslav Lekeš. I jeho Horáček ve výpovědi zmínil. Podle České televize policistům popsal, že podnikatel žijící s maltským pasem hrál v údajném korupčním systému kolem nemocnic důležitou roli.

‚Vypovídat budu‘

Proti tomu se Lekeš při příchodu do sídla policie v Dlážděné ulici ohradil. „Pan Horáček neříká pravdu, s obviněním nesouhlasím, vypovídat budu,“ reagoval na otázky serveru iROZHLAS.cz.

Tomáš Horáček čelí obvinění z korupce a ovlivňování zakázek v nemocnicích. Výpovědí usiluje o nižší trest. Podnikatel během dvou dnů přímo ve vazební věznici policii poodkryl zdravotnické zákulisí a systém, jak fungovalo přidělování zakázek. Ve výpovědi se brání tomu, že by byl hlavní organizátor. Tvrdí, že je to systém a předávání úplatků pro něj představovalo nutnou podmínku pro to, aby mohl ve zdravotnictví podnikat.

Společně s Hodkem a Lekešem detektivové v kauze pražských nemocnicích stíhají dalších 14 lidí a šest právnických osob. Horáčka navíc policie od počátku letošního roku stíhá společně se dvěma lidmi kvůli ovlivňování svědků z vazby. Odtamtud ho státní zástupce propustil poté, co začal spolupracovat s vyšetřovateli a poskytl jim rozsáhlou výpověď.

Kromě zakázky na stravování policie skupinu v čele s Horáčkem stíhá také kvůli zakázce na úklid Nemocnice Na Bulovce. Za zmanipulování tendru údajně žádali úplatek 7,2 milionu korun. Policie aktéry stíhá kvůli přijetí úplatku, pokusu o vydírání, sjednání výhody při zadání veřejné zakázky a podplácení.