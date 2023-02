Budu se bránit právní cestou. Kravatu jsem Babišovi nevybíral, odmítá Köppl důvody možného odvolání

Člen Rady pro rozhlasové a televizní vysílání Daniel Köppl odmítá, že by byl součástí marketingového týmu Andreje Babiše (ANO). Volební výbor Sněmovny je přesvědčen o opaku a doporučil jeho odvolání. V takovém případě by se radní bránil soudní cestou. Nadále však působí u poslanců Karla Havlíčka a Jany Pastuchové (oba ANO), pro které vytváří analýzy. „Analýza je čistě vědecká záležitost, neobsahuje žádné komunikační doporučení,“ brání se. Praha 17:39 2. února 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Člen Rady pro rozhlasové a televizní vysílání Daniel Köppl | Foto: Tomáš Tkáčik | Zdroj: ČTK

Volební výbor Poslanecké sněmovny doporučil poslancům, aby odvolali Daniela Köppla z Rady pro rozhlasové a televizní vysílání. Porušil podle něj zákon, když se podílel na prezidentské kampani Andreje Babiše (ANO). Členové rady podle zákona nesmějí „zastávat funkce v politických stranách nebo hnutích a vystupovat v jejich prospěch“.

Köppl veškerá obvinění odmítá a upozorňuje, že pokud k jeho odvolání skutečně dojde, bude se bránit právní cestou. „Záleží na zdůvodnění, což bude zajímavé čtení, protože nevím, na jakém základě to chtějí postavit, protože právní analýzy, které mám já, říkají něco jiného,“ řekl po jednání výboru novinářům.

Člen „velké rady“ dlouhodobě působí jako poradce místopředsedy ANO a poslance Karla Havlíčka. Nadále také zastává pozici asistenta poslankyně Jany Pastuchové (ANO), jak potvrdil serveru iROZHLAS.cz. „Ano, spolupracuji. Dělám pro ně analýzy,“ řekl. Během pandemie covid-19 působil například jako mluvčí ministerstva zdravotnictví.

Poslanci na výboru také kritizovali jeho vystoupení v České televizi během prvního kola prezidentských voleb. Při této příležitosti vystupoval jako „člen marketingového týmu Andreje Babiše“. To však radní Köppl, který dříve pracoval ve vydavatelstvích Economia nebo Empresa Media Jaromíra Soukupa, odmítá.

Nic ve prospěch hnutí ANO

„Trvám si na tom, že jsem neříkal nic, co by bylo ve prospěch hnutí ANO. Říkal jsem obecné věci, které byly známé. Nevím, jak ten titulek vznikl. Umím si představit, že mě logicky vzali z toho pohledu, že mají nějakou zkušenost o mém marketingovém backgroundu. Z funkce od pana (Karla) Havlíčka jsem něco věděl, takže jsem mohl něco říct,“ ohlíží se za svým vystoupením.

Čistě obecné věci však během jeho rozhovoru nezazněly. Köppl vystupoval jako zainteresovaný člen týmu, popisoval například, že „začínali s kampaní později“ nebo že „mají tu výhodu, že je Babiš všeobecně známý“.

DŮVOD ODVOLÁNÍ Poslanecká sněmovna může člena Rady odvolat z funkce z těchto důvodů: c) dopustil-li se takového jednání, které narušuje jeho důstojnost, nestrannost nebo nezávislost, anebo zpochybňuje nezávislost nebo nestrannost Rady. Zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů

První otázka moderátora televize směřovala na to, zda již s prezidentským kandidátem mluvil. „Mluvili jsme spolu, to hlavní, co jsme řešili, byla barva kravaty. To byl zásadní bod, který jsme potřebovali vyřešit. S určitou pokorou očekáváme, jak ty výsledky dopadnou. Ten tým je rozdělen mezi optimisty a pesimisty, nikdo nevede, jsme rozděleni na půl,“ odpovídal Köppl.

Ve čtvrtek však své vyjádření rozporoval a tvrdil, že nemluvil o svém zapojení. „Otázka (o kravatě) byla na odlehčení. Nemyslím si, že by to bylo součástí marketingu. Byla to čistě informace, v té jedné skupině, kde jsem byl, se řešila kravata, tak jsem to řekl. Používal jsem plurál, protože já osobně jsem do toho nezasahoval,“ prohlásil Köppl, jehož v roce 2021 na pozici v radě nominovalo hnutí ANO.

Jako další důkazy o tom, že měl dlouhodobě porušovat zákon, předložili poslanci například platbu z transparentního účtu ANO nebo fotografie z přednášky studentům.

‚Měl by si vybrat‘

Návrh na odvolání předložila místopředsedkyně Poslanecké sněmovny Olga Richterová (Piráti), která je přesvědčená, že si měl Köppl vybrat, jakým se chtěl ubírat směrem.

„Má si vybrat, jestli chce dělat mediálního poradce a vystupovat ve prospěch určité politické strany nebo hnutí, to je v pořádku, nechť to dělá. Ale ať potom nechce dělat člena rady, která mimo jiné má například projednávat případné přestupky týkající se toho, zda není vysílání příliš jednostranné ve prospěch určité politické strany. To přece nejde,“ odpověděla na dotaz serveru iROZHLAS.cz.

O Köpplově odvolání rozhodne celá Poslanecká sněmovna. Volební výbor takový postup doporučil s tím, že radní dlouhodobě porušoval zákon. Proti byl pouze poslanec ANO Stanislav Berkovec, ostatní jeho spolustraníci se zdrželi hlasování.

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání má mimo jiné dohlížet na obsahovou nezávislost vysílání nebo na zachovávání a rozvoj plurality programové nabídky a informací. Podle informací rady dostávali členové v roce 2021 měsíční odměnu 90 800 korun.