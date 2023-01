Pirátka Richterová podá návrh na odvolání Daniela Köppla z vysílací rady. Kvůli napojení na Babiše

Podle Pirátů dochází ke střet zájmů kolem hnutí ANO. Ten má spočívat v tom, že člen státní Rady pro rozhlasové a televizní vysílání Daniel Köppl je součástí volebního týmu prezidentského kandidáta Andreje Babiše. Místopředsedkyně Sněmovny Olga Richterová požádala Volební výbor Sněmovny, aby kauzu projednal. Legislativní odbor Sněmovny Richterová požádala o právní stanovisko. Praha 21:02 23. ledna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Daniel Köppl označil minulý týden záležitost za nesmysl | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Legislativní odbor následně potvrdil, že je Köpplovo jednání problematické. Richterová v reakci na to podá návrh na odvolání Köppla z Rady. Hlasováním musí o záležitosti rozhodnout celá Sněmovna.

„Pokud dohlížíte na nezávislost médií, nemůžete zároveň dělat v politické straně či hnutí a vystupovat v jejich prospěch, jako je tomu u pana Köppla. Tomu ani nepřijde zvláštní hovořit ve veřejnoprávní televizi jako člen kampaňového týmu Andreje Babiše,“ uvedla Olga Richterová.

Vysílací zákon podle ní z dobrého důvodu podobné střety zájmu jasně zakazuje, protože Rada mimo jiné hodnotí i volební pořady televizních stanic a jejich vyváženost.

Pavel má opatrnou strategii. Babišovo zpochybnění závazků NATO byla chyba, říká ředitel výzkumu STEM Číst článek

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání by se kauzou měla zabývat v úterý 24. ledna, Volební výbor pak 2. února.

Ve stanovisku Legislativního odboru Sněmovny se uvádí, že je nutné posoudit dvě věci - jestli je veřejná podpora Andreje Babiše ze strany Daniela Köppla v souladu se zákonem a zda Köppl svým jednáním vystupoval ve prospěch hnutí ANO.

„Pokud jde o první hledisko, je zcela nepochybné, že jmenovaný veřejně podporoval prezidentského kandidáta. Tuto skutečnost lze jednoznačně dovodit z přímého přenosu v České televizi, jakož i z mítinků prezidentského kandidáta, kterých se jmenovaný zúčastnil,“ uvádí Legislativní odbor.

Pochybnosti o nestrannosti

V této souvislosti je podle odboru důležitou otázkou, jestli bylo Köpplovo jednání v souladu se zákonem. „Prezidentský kandidát vyjadřuje určité politické názory a v případě jmenovaného jako člena Rady mohou vznikat důvodně pochybnosti o jeho nestrannosti a nezávislosti,” stojí ve stanovisku Legislativního odboru.

Pokud jde o druhé hledisko, mohou podle Legislativního odboru existovat protichůdné názory.

Příliš se nehledí na to, jestli to, co Babiš říká, odpovídá skutečnosti, říká o jeho kampani Daniel Kroupa Číst článek

„V této souvislosti je třeba vzít podle našeho názoru v úvahu, že uchazeč o funkci prezidenta republiky Andrej Babiš nekandidoval jako nezávislý na základě podpisů občanů, ale jako uchazeč nominovaný politickým hnutím ANO,“ píše se ve stanovisku.

Jestliže Köppl podle odboru vystupoval jako člen Babišova marketingového týmu přímo v jeho volebním štábu v sídle politického hnutí ANO a účastnil se Babišových předvolebních mítinků, dá se usuzovat, že tak Köppl jednal i ve prospěch politického hnutí ANO.

Pokud by podle Legislativního odboru někdo zastával opačný názor, měl by především doložit, že Daniel Köppl žádným způsobem přímo ani nepřímo nevystupoval ve prospěch hnutí ANO.

Generál Mičánek k Babišovu výroku o NATO: Je to okrajová událost, která ukazuje kvalitu kandidátů Číst článek

To by zahrnovalo mimo jiné to, že by na mítincích, kterých se zúčastnil, nebylo používáno logo hnutí ani se nerozdávaly jeho propagační materiály. Bylo by nutné doložit, že Köppl od ANO nedostal žádnou finanční odměnu za poskytnuté služby a že není poradcem ani asistentem některého místopředsedy politického hnutí ANO a podobně.

„V tomto kontextu je třeba připomenout, že Daniel Köppl působí mimo jiné také jako poradce prvního místopředsedy ANO Karla Havlíčka. Zároveň jsme za Piráty upozornili i na to, že v minulosti obdržel finanční platbu od ANO z jejich volebního účtu k senátní kampani. Jeho střet zájmů je tedy dle mého jasný,” uvedla Olga Richterová.

‚K porušení zákona nedošlo‘

Köppl označil minulý týden záležitost za nesmysl. „Chápu ale současnou zjitřenou dobu, kde emoce často vítězí nad rozumem. Celou událost vidím spíše v kontextu snahy o ovládnutí mediálního prostředí v České republice. Ostatně stačí si dobře přečíst zákon a zjistíte, že k jeho porušení nedošlo,“ řekl Köppl.

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání má třináct členů. Köppla vybrala Sněmovna v červenci 2021, do volby ho nominovalo hnutí ANO.

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání mimo jiné uděluje, mění a odnímá licence k provozování vysílání, dohlíží na pluralitu programové nabídky a informací a dbá na obsahovou nezávislost vysílání. Sleduje také obsah rozhlasového a televizního vysílání, za porušení vysílacích zákonů ukládá sankce.