Daniel Krejčík Na Hradě: Chtěl bych být prezidentem, který má schopnost naslouchat všem

„Prezident musí mít především smysl pro spravedlnost,“ říká herec Daniel Krejčík, první ze čtyř osobností ve věku do třiceti let, které se v podcastu Na Hradě vžily do role nově zvolené hlavy státu. Radio Wave minisérií zapojuje do úvah o roli a odpovědnosti prezidenta nebo prezidentky mladou generaci, která kandidovat nemůže, ale volí a od hlavy státu má očekávání. Jak má prezident Česko reprezentovat a jaká témata otevírat? Praha 12:46 4. ledna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít „Naše země je sice v očích ostatních malá, ale výjimečná je v naší schopnosti semknout se,“ myslí si prezident Daniel Krejčík | Foto: Lukáš Houdek, Jan Jaskmanický

Na Hradě Na Hradě je minisérie Radia Wave vysílaná u příležitosti volby prezidenta České republiky v roce 2023. Čtyři mladé osobnosti veřejného dění se v ní vžijí do role nově zvoleného prezidenta nebo prezidentky. S autorkou Markétou Vozkovou přemýšlí o tom, jak má hlava státu vystupovat, ovlivňovat veřejné dění nebo řešit konflikty. Součástí každé epizody je i prezidentský kvíz, otázky klade robotka Libuše.

Pocity po vyhraných volbách popisuje Dan jako velmi intenzivní a přiznává, že první noc na Hradě není úplně klidná:

„Doléhá na tebe strašná zodpovědnost, protože neustále se honíš za tím výsledkem, aby dopadl, tak jak dopadl… A teď najednou si říkáš: Bože můj, kde mám vlastně začít? Co mám dělat, vždyť je to tolik věcí a mám na to, abych to všechno stihnul, jenom pět let!“

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Jaký by byl herec Daniel Krejčík prezident? Poslechněte si první díl podcastové minisérie Na Hradě, která zapojuje do úvah o roli a odpovědnosti hlavy státu mladou generaci českých osobností

V prezidentském vědomostním kvízu, který připravila robotka Libuše, Krejčík nevěděl, že prezident nemusí mít vysokoškolské vzdělání. A nadhodnotil prezidentskou rentu po skončení mandátu: po odchodu z funkce dostává exprezident 50 tisíc korun měsíčně.



„Prezident by neměl podněcovat nenávist, neměl by dělit společnost. A neměl by říkat nekorektní vtipy v televizi,“ dodává Krejčík.

Mluvíme, ale nenasloucháme



„Ze všech stran slyšíme, jak bychom spolu měli hlavně mluvit,“ připomíná Krejčík v prvním prezidentském projevu.

„Já bych vás jako prezident chtěl naučit hlavně naslouchat. Vidím totiž neustále kolem sebe, jak lidé mluví. Obracejí se na druhé a vedou dlouhé monology. Málokdo ale dokáže mlčet, naslouchat a podívat se poté, co problémy toho druhého vyslechne, na něj novýma očima.“

„Naše země je sice v očích ostatních malá, ale výjimečná je v naší schopnosti semknout se,“ myslí si Daniel Krejčík.

Jak dobře je Daniel Krejčík připraven na práci prezidenta? A zná pravomoci, které mu dává Ústava České republiky? Poslechněte si také jeho první prezidentský projev, audio je výše v článku.