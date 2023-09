Úřad práce nově vede Daniel Krištof. Chce se zaměřit digitalizaci i na zneužívání dávek

Nový generální ředitel Úřadu práce Daniel Krištof se chystá zaměřit na pokračování digitalizace a modernizaci instituce. Řešit chce i problematiku zneužívání dávek, uvedl v pátek po svém nástupu do funkce. Přiznal, že fungování úřadů a jejich agendu zatím nezná a musí se s ní nejdřív seznámit. Krištofa do funkce v pátek uvedl ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL). Od nového šéfa očekává transformaci úřadů. Praha 10:52 1. září 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Nově jmenovaný ředitel Úřadu práce Daniel Krištof a ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL) | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Krištof přichází do státního úřadu ze společnosti ČEZ Prodej, kde měl do pololetí na starosti marketing. Předtím působil v České spořitelně či Direct Pojišťovně. „Je pravda, já ten úřad neznám, musel jsem se v rámci výběrového řízení učit zákony,“ uvedl nový šéf instituce.

Dodal, že se v nejbližších dnech seznámí s agendou a problematikou i pobočkami. V pátek má poradu s řediteli krajských úřadů práce. V dalších dnech vyrazí do regionů.

Digitální zpracování dávek, příspěvku na bydlení a na děti. Ministerstvo chystá úpravu úřadů práce Číst článek

„Klient je nakonec jenom jeden. Jde do pojišťovny, do banky, za energetikou, ale pořád je to člověk. Čeká dobrou službu, dobré poradenství. V tom smyslu znalost Úřadu práce nehraje takovou roli jako to, že mám zkušenosti s transformací organizací, aby dokázaly očekávání klientů naplnit,“ řekl nový ředitel.

Schopnost transformovat Úřad práce byla rozhodující při výběru i podle ministra.

„Když jsme připravovali výběrové řízení, přemýšleli jsme, aby přišel člověk, který splní parametry výběrového řízení a zákona o státní službě, má zkušenosti a je zárukou, že zadání bude schopen naplnit, nebude dělat chyby a nepůjde slepými cestami,“ řekl šéf resortu Jurečka.

Poukázal na to, že Krištof na svých dřívějších působištích transformace prováděl. Jurečka zmínil, že se zatím podařilo zavést elektronické žádosti u části dávek pro klienty, nyní se bude digitalizovat i proces zpracování pro úředníky.

Ministerstvo práce jméno nového šéfa Daniela Krištofa tajilo. Potvrdil jej až dnes při jmenování Jurečka | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Méně poboček i pracovníků

Do výběrového řízení se přihlásili tři uchazeči a tři uchazečky. Jedna z nich podmínky nesplnila a byla vyřazena.

Jurečka minulý týden oznámil, že v příštích dvou letech by se měla síť poboček úřadu díky digitalizaci upravit. Pracovišť i úředníků by mohlo ubýt. Na začátku dubna bylo v úřadech práce podle údajů ministerstva vnitra 12 150 míst. Po republice fungují téměř tři stovky poboček.

Bývalý šéf Úřadu práce Najmon si nahrál rozhovor s Jurečkou. Říká, že mu ministr nabídl ‚držhubné‘ Číst článek

Úřady čelí od loňského roku náporu žadatelů i kritice za zpožďování výplaty dávek. Pracovníci a odbory poukazovali na zahlcení, fluktuaci, zastaralé vybavení i podobu digitalizace. Sněmovní sociální výbor Jurečku opakovaně vyzval k řešení situace.

Ministr pak v polovině února odvolal někdejšího šéfa úřadu Viktora Najmona. Okolnostmi odvolání se zabývali policisté, případ odložili. Najmon před časem uvedl, že se chce obrátit na soud.

Ministerstvo práce jméno nového šéfa tajilo. Kritizovali to někteří poslanci sněmovního sociálního výboru. Stěžovali si na to, že ani několik týdnů po ukončení výběru nevědí, kdo instituci povede.