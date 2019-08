Zemědělec: Pokud něco nezměníme, přestane česká krajina plodit. Výnosy už klesají

V hospodaření pro něj není nejdůležitější ekonomická stránka. Zajímá ho hlavně zachování krajiny, ať už jde o lesy, nebo o zemědělskou půdu.

„Asi před deseti lety jsem se na konferenci pohádal s kolegy lesníky, když jsem jim říkal, že by měli mnohem víc pěstovat listnaté dřeviny. Rozčílili se, že potřebují prodávat a komu prý prodají buk? Dnes jim lesy plošně usychají,“ připomíná Daniel Pitek.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si celý rozhovor

Budoucnost krajiny

Něco podobného prý čeká i zemědělskou půdu. Pokud se něco nezmění.

„Dnes jedeme velkoplošným průmyslovým způsobem. Na polích nemáme předěly, na cestě z Prahy jste cestou sem viděli ohromné plochy. Hlína, která tam, je, vysychá, dochází k takzvané větrné erozi,“ popisuje. „Půda je navíc mrtvá, protože do ní nedáváme žádnou organickou hmotu.“

Něco podobného podle něj česká krajina nemůže dlouho vydržet. A blíží se chvíle, kdy půda přestane plodit. „Už dnes výnosy klesají, přestože se tomu brání za pomoci chemie, jako jsou nejrůznější herbicidy,“ připomíná třeba nedávnou kauzu s „hubením hrabošů“. „Zaplaťpánbůh že se proti tomu široká veřejnost postavila.“

Pojďte si zkusit dávat jed hrabošům do nor, pozval šéf zemědělců ministra Brabce na Moravu Číst článek

O problémech s vodou a jejím zadržování v krajině se v posledním roce hodně mluví. Naopak o problému s erozí půdy se mluví málo, dodnes neexistuje ani protierozní vyhláška.

Podnikání vs. hospodaření

„Politika je v tom velký hráč. A ve spojení s ohromnou lobby, která má byznys z lesnictví a zemědělství, rozhoduje o tom, co se bude dít. Je třeba, aby veřejnost začala mnohem víc tlačit, aby začala sledovat, co se děje v krajině. Jako se teď stalo například s hubením hrabošů.“

V souvislosti se zemědělstvím používá Daniel Pitek slovo „tvořit“. „Jsou lidé, kteří chtějí v zemědělství podnikat – to jsou akciovky, které mají ohromná pole a chtějí co největší výnosy, produkci podřizují úplně všechno.“ „Když lidé jedou jen na výnos, co po nich pak zůstane?“ ptá se.

„Mezi podnikáním a hospodařením je ale rozdíl. Hospodaření je běh na dlouhou trať, při hospodaření tvoříte krajinu a své okolí. Většinou jde o rodinné statky, které se předávají z generace na generaci, chtějí, aby místo, kde pracují a žijí, nějakým způsobem vypadalo.“