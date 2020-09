Dokud nejsou školy zavřené, pojďme využít výuky venku, reaguje na nová opatření učitel z Prahy

Roušky budou od pátku povinné ve všech školách od druhého stupně výš, a to ve třídách i společných prostorech, uvedl ve čtvrtek ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). Jak vypadá nošení roušek ve školách a jaké možnosti učitelé mají, vysvětlil pro server iROZHLAS.cz Daniel Pražák, učitel přírodopisu, zeměpisu a dějepisu na druhém stupni základní školy v Praze, která zavedla roušky ve společných prostorách už od začátku září. rozhovor Praha 18:59 17. září 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Daniel Pražák | Foto: Patrik Šimr | Zdroj: Soukromý archiv

Kdy jste na škole zavedli roušky?

Přistoupili jsme k tomu tak, že všichni učitelé mají roušky od začátku roku, na chodbách jsou potom roušky povinné pro všechny. Co se týká žáků, doposud byly roušky na uvážení učitele, ale není to povinnost.

Dostáváte ve škole roušky? Odkud?

Máme možnost brát roušky z městské části, ale vím, že jsou školy, které tuhle možnost nemají. Tam si je učitelé musí shánět sami. Zpráva, že učitelé dostanou respirátory, zatím není potvrzená, přitom je to stále akutnější. (Ministr školství Robert Plaga (ANO) žádal o deset respirátorů pro každého učitele a další zaměstnance škol v koronavirem nejpostiženějších regionech, pozn. red.)

Plaga: Když hygiena zavede roušky povinně, tak to platí. Pokud doporučuje, tak doporučují i ředitelé škol Číst článek

Nosí žáci roušky i mimo společné prostory?

Pokud vím, ve třídách je vždy několik dětí, které ty roušky mají dobrovolně i během vyučování. Co se týče společných prostor, nesetkal jsem se s tím, že by nějaké dítě roušku nemělo.

Konflikty nejsou

Nosí některé děti také štíty nebo jinou ochranu obličeje?

Viděl jsem i respirátory a někteří učitelé, zejména jazykových předmětů, využívají právě štíty, protože tam je důležitá i práce se rty. Učit jazyky v roušce jde podstatně hůř.

Jak to na studenty působí? Řešili jste kvůli rouškám například nevolnosti nebo incidenty?

S tím jsem se osobně zatím nesetkal, takže to nemůžu hodnotit. Samozřejmě to děti komentují, stěžují si, že se v rouškách hůř mluví, ale tím, že je dosud neměly ve třídě, tyto problémy odpadaly. Ale že by se děti o roušky praly, to jsem neviděl.

VE TŘÍDĚ ANO, PŘI ZPĚVU NE Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (ANO) ve čtvrtek oznámil, že od pátku budou roušky povinné ve školách kromě prvního stupně základních škol i při výuce ve třídách. Výjimka by měla platit také pro tělocvik, zpěv či hru na dechové nástroje. Ve většině škol se dosud nosily roušky jen ve společných prostorech, tedy na chodbách či v šatnách.

Co se s novými opatřeními oproti normálu změnilo?

Jedno z těch hlavních opatření, které máme zavedené a které mi přijde velmi funkční, je to, že děti zůstávají v jedné třídě a cirkulují jen učitelé. I přestávky tak vypadají jinak, protože naše chodby, kde máme různé polštáře, fotbálky, stolní tenis apod., jsou teď i o přestávkách mnohem klidnější, protože aktivita zůstává ve třídě tak, aby se nemíchaly kolektivy.

Výuka venku prospívá všem

Máte představu, jak bude výuka vypadat, když budou děti nosit roušky i ve třídách? Budete dělat přestávky nebo učit venku?

Ta informace je natolik nová, že na to jako učitel nedokážu moc odpovědět. Nicméně učení venku, zvlášť když je hezky a máme u školy hřiště nebo park, se jeví jako velmi dobrá možnost. Nejen že se tím snižuje epidemické riziko, ale navíc to zcela prokazatelně přispívá k well beingu (duševní pohodě pozn. red.) žáků a k tomu, abychom se všichni cítili lépe. I mně jako učiteli se pracuje lépe venku, když roušku nemusím mít.

Jihočeští školáci budou nosit roušky i při výuce. Nařízení se týká dětí od druhého stupně Číst článek

Má škola nějakou alternativu, jak reagovat na současnou situaci?

Myslím si, že je v tuto chvíli příliš brzo odpovídat na takovou otázku. Vím, že existují školy, které od září přešly na režim venkovní výuky, protože tu možnost mají. Za mě je to příklad hodný následování.

Samozřejmě to jde jinak, když máte ve škole sto a když máte například 600 dětí, ale jde o jedno z možných opatření. Bylo by vhodné, kdyby se k tomu vyjádřila i hygiena, protože co jsem zatím postřehl, výuka venku v tomto směru zatím nebyla nijak komentovaná. Přitom se taková možnost nabízí. Dokud je venku hezky a školy zatím nejsou zavřené, pojďme takových benefitů, jako je učení venku, využít.