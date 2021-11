Prokop: V prosinci mnohonásobně vyroste počet zájemců o očkování. Měli bychom rozšířit testování

Epidemie covidu-19 v Česku stále sílí, v neděli bylo potvrzeno 9292 nových případů. V zemi platí od minulého týdne nouzový stav, na který vláda navázala plošná protiepidemická opatření. Na základních a středních školách se pak v pondělí konalo další kolo testování, své pracovníky testují i firmy. „Testoval bych více i očkované,“ řekl v rozhovoru pro Radiožurnál sociolog a zakladatel PAQ Research Daniel Prokop. Praha 18:05 29. listopadu 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Sociolog Daniel Prokop | Foto: Khalil Baalbaki | Zdroj: Český rozhlas

Řekl byste, že podmínky plošného testování ve školách a firmách jsou nastaveny tak, aby pomohly vybrat ze systému nemocné lidi a bránit tomu, aby se virus šířil dál?

Nastavením si jist nejsem, ale určitě je to důležité. Rostou incidence mezi dětmi v základoškolském věku. A také se ukazuje, že po opatření, která byla udělána, tak lidé mají styk hlavně v rodině nebo na pracovišti. A neočkovaní lidé mají specificky styky v rodině a na pracovišti. Pokud se mohou někde testovat a zabránit nákaze, tak to jsou ta pracoviště.

Je to podle mého názoru mnohem důležitější opatření než vyřazení testů z přístupnosti do restaurací a další zařízení. U testů ve školách doporučují systém „test to stay“. To znamená, když je někdo pozitivní, tak ostatní se testují každý den a vyřazují se jen ti pozitivní. Ale to samozřejmě přináší situace, kdy polovina třídy je v karanténě nebo v izolaci a musí se rozdělovat výuka a je to náročné. Ale jinak to asi nejde, pokud nechceme školy uzavřít.

Neměli by se testovat i očkovaní? A to jak žáci, tak lidé ve firmách.

Data ukazují, že očkovaní lidé se prakticky netestují. A i z očkovaných rizikových, kteří prošli nějakým kontaktem s nakaženým člověkem nebo mají symptomy, tak se testuje asi dvacet procent. Myslím si, že bychom to testování měli rozšířit.

Na pracovištích by bylo žádoucí testovat všechny. Ale určitě bychom měli udělat to, že pokud má někdo doma nemocného člověka, tak nejde do práce. Že karanténa platí i pro očkované, anebo se aspoň musí testovat. Protože dneska jsou vyvázáni z karantény, a to je podle mě dost rizikové. A i z hlediska veřejného mínění to delegitimizuje kroky proti neočkovaným. Protože když víme, že je tady riziko i u očkovaných, tak to vypadá jako účelový nátlak. Takže já bych rozhodně testoval více i očkované.

Matematik René Levinsky nám minulý týden řekl, že zásadním nástrojem v boji proti pandemii by teď bylo masivní podávání třetí dávky vakcíny. Vy jste právě dokončili průzkum, jaký k tomu mají lidé postoj. Jaké byly výsledky vašeho zkoumání?

Ochota ke třetí dávce je asi 73 procent a stoupá. Mezi lidmi nad 60 let je ochota asi 86 procent. A je nutné říct, že reálné vydávání boosteru, třetí dávky, zaostává asi o 20 procentních bodů. Takže mezi nejstaršími ji dostalo asi 64 procent lidí, kteří mají nárok, a 86 procent má zájem. To samé mezi lidmi 50 až 59. Tam je to obojí posunuto dolů.

Prostě vydávání zaostává a je tady spousta lidí, minimálně 300 tisíc, kteří by booster chtěli, už na něj mají nárok a nemají ho. A teď od 1. prosince tam přibydou další lidé s nárokem. Takže podle mě tady stát musí zabrat a víc informovat. Uvolnit maximální počet očkovacích míst bez registrace. A připravit se na to, že v prosinci bude spousta lidí, kteří přijdou se zájmem o očkování. Bude to mnohonásobně vyšší než teď.

Mají opatření v posledních týdnech a měsících potenciál výrazně ztlumit pandemii? Jak se to ukazuje třeba na mobilitě lidí?

Mobilita trochu klesla. Ne dost. Práce na home office narůstá zatím pomalu. Ale čemu já věřím, jsou boostery. Kdybychom, jak lékaři v Česku říkají, vydali milion dávek týdně, což je teoreticky možné, tak by se to podle všech modelářů výrazně zpomalilo šíření před Vánoci. A tam je důležité, že se to stane před Vánoci.