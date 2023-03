Do třídy vcházím pokaždé s úsměvem, užít si s žáky hodinu. Směje se vítězka ankety Zlatý Ámos

Jaké to je, být nejoblíbenější učitelkou v Česku? Už jste si zvykla?

Ráno si nasadím korunu, prodocíruji se po kuchyni a říkám si, teď jsem královna. Ale ne, to ne. To je samozřejmě nadsázka. Ovšem pocit je to krásný, je to takové zadostiučinění, ačkoliv já to musím říct a říkám to vždy, není to o tom, že bych teď byla nejlepší nebo se měla pýchou nadnášet, to ne. Těch skvělých učitelů, a některé znám osobně, je spousta.

Jak vás přivítali ve škole?

Byl to takový magický den, protože se to ještě sešlo s mými narozeninami. Takže o to víc mám pocit, že to bylo takové emočně labilnější. O velké přestávce jsme si dali sraz v tělocvičně a tam už byli nastoupeni naši trubači a kolegové i studenti. Byla to moc hezká, slavnostní chvilka.

Jak vypadalo finále v Praze, jaká byla atmosféra? Protože své učitele tam vždy jedou podpořit i studenti a žáci.

Přesně tak. To finále byla taková třešnička na dortu onoho celého několikaměsíčního soutěžení. Celé to započalo už v prosinci a minulý pátek vyvrcholilo. Myslím si, že emočně to bylo zase docela vypjaté, zvláště, když jsem potom v publiku viděla svoji babičku, měla jsem tam svoji rodinu, studenty, pana ředitele, jeho zástupce, všichni kolegové tam byli, bylo to moc krásné. Oni si ještě připravili velký transparent, takové překvapení. Když jsem vyšla na pódium, tak mě tam čekala má podobizna v nadživotní velikosti, což mě rozesmálo. Obecně musím říct, že sdílení pocitů radosti je o to víc krásné, když ho můžete násobit s tolika lidmi.

Daniela Krátká ve studiu Českého rozhlasu Hradec Králové | Foto: Milan Baják | Zdroj: Český rozhlas

Vím, že tam také byla nějaká scénka s vašimi studenty. O čem byla?

Musím říct, že ta scénka, to pro mě bylo asi to nejkrásnější. Pracovně jsem ji nazvala Zamilovaný Trautenberk a vymýšleli jsme, jak tam zakomponovat Krkonoše, ze kterých pocházíme. Jak tam zakomponovat literaturu, a nakonec z toho vzniklo krásné představení, kdy Trautenberk se nám zamiloval do intelektuálky a jediné, co mu k tomu štěstí scházelo, byla znalost literatury. A já ho učila mluvě a kultivovanosti, a nakonec, díky literatuře Trautenberk k lásce přišel. Normálně se proměnil a okouzlil prvními slovy básníka Máchy i svou vyvolenou. Byla to velká zábava.

My jsme si také zavzpomínali, protože se s paní učitelkou známe. Já už řadu let moderuji soutěž pro začínající pěvecké talenty Česko zpívá. Byl to rok 2015, kdy jste soutěžila?

Mám pocit, že ano. Byla jsem tam nejstarší účastník, bylo mi tenkrát asi 21 let a říkala jsem si, panečku, jsem tady nejstarší.

Vy jste tenkrát získala Speciální cenu Českého rozhlasu. Tomáš Katschner, náš hudební redaktor, a vedoucí vysílání Lada Klokočníková vám tenkrát na pódiu cenu předávali. Vědí vůbec vaši studenti, že umíte krásně zpívat?

Ještě jsem jim nezazpívala, tak možná teď přijdou nějaké požadavky. Nechám se překvapit.

Nepřemýšlela jste o tom, že byste třeba byla zpěvačkou nebo herečkou? Protože to by se možná také dalo uplatnit při vyučování.

Je to pravda, že ta hlasová průprava mi je poměrně k užitku. Když celý den mluvíte, tak se potom může dostavit nějaký chrapot. Ale troufám si říci, že zatím na to netrpím. Plus čeština se váže k mluvenému slovu a s tím souvisí řada dalších faktorů, intonace, melodie, pauzy, artikulace. Takže často sklouznu ke znalosti hlasového projevu, kterou mám z toho zpívání.

Kdy jste se rozhodla, že budete učit?

Ten příběh není nijak hollywoodský nebo pohádkový. Vystudovala jsem trutnovské gymnázium a ve čtvrtém ročníku jsem přemýšlela, kam se sebou. A pak jsem si vzpomněla, že když jsem byla malá holka, tak jsem si hrála na učitelku. Takže pedagogická fakulta na hradecké univerzitě by mohla být cesta. A to se mi během studia potvrdilo. Že mě to baví a připadá mi to smysluplné.

Proč vás mají studenti tak v oblibě? Učíte nějak jinak než ostatní?

Do třídy jdu vždy s úsměvem. Snažím se do vyučovacích hodin vcházet tak, že si to jdeme společně užít. A ono se mi to vrací, studenti říkají, že je tam dobrá atmosféra. A to se mi potvrdilo i teď v rámci soutěže Zlatý Ámos, kdy jsme v jednom z kol měli s sebou vzít tři předměty od studentů, které reflektují náš vztah. A z mé třídy vzešel se návrh, že mám s sebou vzít takové ty klapací a natahovací zuby. Tak jsem se ptala proč? A oni na to, když vy se na nás pořád smějete. To byla první asociace, kterou žáci měli, když si představili naše hodiny. Klapací zuby, respektive úsměv.

Vím také , že jste dala svým žákům tento týden amnestii a v rámci oslav vašeho vítězství nezkoušíte.

Je to tak. Jak se říká v pohádkách, tři dny se radujte, tři dny se veselte, takže jsem vyhlásila amnestii od zkoušení a od testů. A můžeme se společně radovat.